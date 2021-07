Obleser war seit 2013 an der Bezirkshauptmannschaft Horn tätig. Davor war die Juristin mehr als sieben Jahre Stellvertreterin an der Bezirkshauptmannschaft Krems. In Waidhofen tritt Obleser die Nachfolge des gebürtigen Röschitzers Günter Stöger an, der wie berichtet mit 1. Juli die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Krems übernimmt.

Für Horn hofft Kranner indes, dass es so bald wie möglich eine Nachfolge-Regelung geben wird. Er rechnet aber nicht damit, dass dies in den nächsten ein bis zwei Wochen der Fall sein wird: „So eine Entscheidung darf auch nicht übereilt getroffen werden. Sie sollte aber doch in einem vernünftigen Zeitraum fallen", sagt Kranner. Denn gerade nach den intensiven Monaten der Pandemie sei es wichtig, personell gut aufgestellt zu sein.