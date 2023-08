Mit dem Rad gegen den Klimawandel

Gestartet wurde in den Gemeinden Burgschleinitz/Kühnring, Eggenburg, Meiseldorf, Maissau, Röschitz Sigmundsherberg und Straning-Grafenberg. Von dort ging's jeweils auf den Hauptplatz nach Eggenburg. Dort wurde dann das Radweg-Projekt „Wald & Rebentour“ präsentiert. Auf diesem Radweg gibt es wie berichtet Klima-Wandel-Schauplätzen der Region zu sehen.

Denn die Region verzeichnete in den vergangenen Jahren eine spürbare Erwärmung bei gleichzeitiger Verlagerung und auch Reduktion der Niederschläge, erklärte Regions-Obmann Franz Göd. Die sichtbarsten Auswirkungen sind weitreichende Ausfälle von Waldbeständen und auch bereits vermehrte Dürreschäden in der Feldwirtschaft. Bodenerosion aus einem Zusammenspiel von Hitze, Trockenheit, Stürmen und Starkregenereignissen sei ein zunehmendes Problem, so Göd. Veränderungen im Wasserangebot zeigen sich durch trockenfallende Hausbrunnen. Die Folgen sich wandelnder Bedingen für die Tierwelt seien auch Schädlingsbefall im Forst und exotische Krankheiten bei Mensch und Tier.

Drei Touren durch die Region

Die KLAR! Klima-Rad-Runde Manhartsberg 1 mit Klima-Wandel-Schauplätzen führt vom Hauptplatz Eggenburg über Reinprechtspölla, Röschitz, Roggendorf, Kattau, Sigmundsherberg, Klein-Meiseldorf über Engelsdorf wieder nach Eggenburg. Dabei werden 14 Klima-Wandel-Schauplätze passiert. Die Tour Manhartsberg 2 führt vom Hauptplatz nach Stoitzendorf, Wartberg, Grafenberg, Straning, Burgschleinitz, Zogelsdorf retour nach Eggenburg. Bei dieser Tour können 26 Klima-Wandel-Schauplätze und das Naturschutzgebiet Kogelsteine besichtigt werden. Die Klima-Rad-Runde Manhartsberg 3 ist die längste Tour und führt zu den Klimaschauplätze der Touren 1 und 2. Das Fahrrad spielt aber nicht nur eine Rolle bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. „Wenn wir es schaffen, mehr Leute aufs Rad als emissionsfreies Verkehrsmittel zu bewegen, können wir dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels schon von vornherein zu schmälern“, meinte Göd.

Das Team der Manufactura Eggenburg versorgte die „Pedalritter“ mit Speisen und Getränke. Nach der Stärkung wurde wieder kräftig, Richtung Heimatgemeinde in die Pedale getreten. Die Radkarten sind unter: http://www.klar-horn.at/klimawandelschauplaetze/ erhältlich.