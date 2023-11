Saison in Altenburg mit vielen Höhepunkten

Für Tagesgäste sind die Pforten von Stift Altenburg seit kurzem geschlossen. Mit 29. Oktober wurde eine lange Saison voller Höhepunkte beendet, in der sich das „Trogerstift“ über eine Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr freuen durfte. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, aber man schätzt, dass es rund 20 Prozent mehr gewesen sein dürften. Dazu Prior Pater Michael Hüttl: „Hinter uns liegt eine großartige Besuchersaison, die von einer Vielzahl an wunderbaren Veranstaltungen, Spezialführungen und besonderen Ereignissen geprägt war. Zu den Highlights zählten unzweifelhaft der 250. Geburtstag unserer berühmten Pfliegler-Orgel, die Eröffnung der neuen Dauerausstellung mit den herausragendsten Exponaten aus der neuen Sammlung Sainitzer und die Lange Nacht der Museen, an der Stift Altenburg zum zweiten Mal mit großem Besucherinteresse teilgenommen hat.“

Gänzlich in Winterruhe befindet sich das Stift Altenburg aber freilich noch nicht! Wer auf der Suche nach regionalen Köstlichkeiten, kreativen Weihnachtsgeschenken und einer breiten Literaturauswahl – von Fachbüchern zur Kunstgeschichte des Barock bis hin zu herzerwärmenden Weihnachtsgeschichten für Kinder – ist, der charmante Klosterladen hat noch bis 17. Dezember (jeweils Donnerstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr) geöffnet. An diesem Tag steht außerdem noch eine besondere musikalische Veranstaltung auf dem Programm: Ab 16 Uhr geben in der Stiftskirche zuerst die Altenburger Sängerknaben und anschließend die Musikschule Horn/Zweigstelle Altenburg ein Konzert. Diverse Altenburger Vereine sorgen dabei für das leibliche Wohl im Kaiserhof.