Ostern auf der Rosenburg .

Auf der Rosenburg läuft der Osterhase wieder zur Hochform auf. Der Waldviertler Ostermarkt öffnete am Wochenenden seine Pforten, vertrieb mit bunten Eiern und traditioneller Handwerkskunst die eisigen Temperaturen und leitete mit der ersten Veranstaltung des Jahres den Frühling auf der Rosenburg ein. Auch am kommenden Wochenende hat man hier die Möglichkeit, sich in Oster-Stimmung zu bringen.