In der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen leuchten bunt und liebevoll geschmückte Adventfenster. 120 Ortsbewohner von Gr. Burgstall, St. Bernhard, Frauenhofen, Strögen und Poigen/Grünberg bemühen sich, diese Tradition auch in Coronzeiten fortzuführen.

Den ganzen Dezember bis zum Heiligen Abend haben alle täglich die Möglichkeit, die Adventzeit besinnlich und im gegenseitigen persönlichen Austausch zu begehen. Jeden Tag wird ein mit viel Liebe gestaltetes Adventfenster „eröffnet“ und erstrahlt in vollem Lichterglanz.

„Mit dieser Aktion haben wir alle dazu eingeladen, den Advent in den Gassen der Ortschaften sichtbar zu machen.“ Bürgermeisterin Gabriele Kernstock

Besonders in der Weihnachtszeit sei der Wunsch nach Miteinander und Familie besonders groß, meint Bürgermeisterin Gabriele Kernstock. Mit der Aktion „Adventfenster“ habe man alle dazu eingeladen, den Advent in den Gassen der Ortschaften sichtbar zu machen.

Um die Suche zu erleichtern, wurde für jede Ortschaft eine Art Terminkalender mit Übersichtsplan gestaltet, der zeigt, wann und wo welches Adventfenster zu leuchten beginnt. Mit Ausnahme von Strögen. Hier bleibt die Suche besonders spannend! In Strögen wissen nicht einmal die Organisatoren selbst, wann welches Fenster zu leuchten beginnt.

Und viel mehr noch: In der kleinsten Ortschaft der Gemeinde gibt es sogar Fenster mit der Nummer 28 und 29 zu entdecken. „Um es noch spannender zu machen, haben wir einen Gemeindeadventskalender gestaltet“, erzählt Kernstock. Diese Fenster müssen allein entdeckt werden. In den 120 Adventfenstern in der Gemeinde hat sich in 24 Fenstern das Gemeindewappen versteckt. Wer alle 24 Adventfenster mit dem Gemeindewappen findet und sich mit den konkreten Adressen bis 10. Jänner bei der Gemeinde meldet, hat die Chance auf den Gewinn eines regionalen Geschenkkorbs.

Unter dem Motto „geschmückte Adventfenster“ beteiligt sich auch die freiwillige Feuerwehr. Am Bild: Pater Clemens Hainzl, Gemeinderätin Eleonore Gschöpf, Bürgermeisterin Gabriele Kernstock und Kommandant Andreas Kaindl (von links) vor dem Feuerwehrhaus in Frauenhofen. Reininger

Die Adventfenster sind sowohl abends, wenn sie beleuchtet sind, als auch tagsüber ein absoluter Hingucker. „Bewegung ist gesund für Körper und Geist“ betont Kernstock. Mit einem Spaziergang durch die Gemeinde tue man nicht nur der Gesundheit etwas Gutes, sondern lerne dabei auch die Gassen der einzelnen Ortschaften besser kennen. „Und nebenbei hat man die Chance auf einen schönen Preis mit Produkten direkt aus der Gemeinde“, sagt die Bürgermeisterin.