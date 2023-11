Eggenburg: Rathaussaal wurde zum „Wohnzimmer“

Für eine gemütliche Atmosphäre sorgte Marlene Pregesbauer gemeinsam mit ihrer Band mit ihrem „Wohnzimmerkonzert“ im Rathaussaal. Bereits ihr zweites Konzert spielte die Singer und Songwriterin mit ihren Band Jonathan Lechner am Klavier, Alexander Dungl auf der Tuba und Benedikt Fehringer am Flügelhorn und Percussion.

„Ich spiele heute ein paar ‚alte‘ Lieder vom letzten Jahr und einige neue, die hier quasi Uraufführung feiern“, präsentiert die Sängerin ihr Programm. So brachte sie schon beim zweiten Lied die zahlreichen Besucher zum Mitschunkeln und Mitsingen. Zwischen den Liedern gab Pregesbauer einen kleinen Einblick in den Entstehungsprozess ihrer Lieder. „Als erstes fällt mir der Text ein, meistens wenn ich spazieren gehe oder im Zug fahre“, schildert die gebürtige Eggenburgerin. „Dann setze ich mich zum Klavier und finde die Akkorde und die Melodie dazu. Danach treffe ich mich mit den Burschen und Jonathan vervollständigt am Klavier die Harmonien. Gemeinsam wird dann oft noch an den Strophen und dem Refrain gebastelt. Daher ist es auch nur zum Teil richtig, dass es Lieder von mir sind. In Wahrheit sind es Lieder von der gesamten Band“, erzählte sie. Wenn vier Musiktalente aufeinander treffen, können nur gute Lieder entstehen und davon waren alle Zuhörer in diesem „großem Wohnzimmer“ sichtlich begeistert.