Traktoren sorgten für Gästeansturm

Landwirtschaftliche Vehikel und Historische Gefährte rollten zum sechsten Traktortreffen nach Stockern. Organsiert vom Verein „Spitz-Partie“ mit Obmann Norbert Nendwich, Sandra Haberl und der Freiwilligen Feuerwehr mit Kommandant Stefan Haberl kamen mehr als 90 Traktor- und Oldtimerfahrer sowie elf Kindertraktoren zu diesem Fest. Dabei präsentierten sie ihre liebevoll restaurierten Fahrzeuge.

Bereits nach dem Eintreffen der ersten Youngsters und Oldtimer herrschte Volksfeststimmung um den Kultur-Stadl. Die Traktorfreunde, die mit ihren Oldtimern aus dem Bezirk und Umgebung anreisten, machten mit ihren Fahrzeugen mächtig Eindruck. Die weiteste Anreise hatte Alexander Diermayr, der mit seinem Steyrer Traktor 188 (Baujahr 1960) mit 28 PS aus Ried im Innkreis zum Event kam. Mit dem ältesten Traktor, einem Svoboda DK 12 Baujahr 1934, kamen Gertrude und Rudolf Kühhas aus Brunn zum Treffen. Den PS-stärksten Traktor pilotierte Franz „Franky“ Hauer aus Pernegg. Größte Gruppe waren die Teilnehmer aus Kainreith/Walkenstein vor Klein-Meiseldorf und Kattau. Norbert Nendwich wies nachdrücklich darauf hin, dass die Veranstaltung ein „Hobby“-Treffen ist.

Der Reinerlös kommt der Feuerwehr zugute. „Es soll eine kleine, aber feine Veranstaltung in ungezwungener Atmosphäre bleiben“, sagte er. Die Stellplätze für die Traktoren und Oldtimer waren separat ausgeschildert, auch für die Besucher standen genügend Parkplätze zur Verfügung. Für die Bewirtung der Gäste wurde ebenfalls bestens gesorgt. Kaffee und Kuchen durften dabei auch nicht fehlen. So herrschte an allen drei Festtagen beim Stockerner Feuerwehrfest beste Jubelstimmung.