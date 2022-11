Neubau eröffnet: Aus Liebe zur Landwirtschaft

Von der Idee getrieben, die Landtechnik zu verändern, starteten Andreas Egelwolf und Leopold Rupp aus Stoitzendorf 2015 eine Versuchsreihe. Drei Jahre später wurde von „CFS Cross Farm Solution“ in einer alten Lagerhalle gearbeitet. Der Durchbruch gelang den beiden Querdenkern im Bereich Landtechnik 2019 mit der Teilnahme an der Fachmesse Agritechnica.

Im Vorjahr wurde schließlich eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Familienunternehmen Pöttinger aus Grieskirchen geschlossen, das zu den Weltmarktführern im Bereich Landtechnik zählt. Die hohe Akzeptanz der Maschinen am Markt und der dadurch stark gestiegene Absatz erforderten eine Investition in die Erweiterung.

Ausbau in Rekordzeit

Der Werksausbau wurde in Rekordzeit von nur acht Monaten realisiert. Neben einer zusätzlichen Fläche von 1.750 m² für Montage – der Standort verfügt nun über eine Produktions- und Lagerfläche von 2.400 m² – wurden 600 m² Büros und Sozialräume errichtet. Mit der Investition von 4,5 Mio. Euro wurden gemäß den hohen und nachhaltigen Pöttinger-Standards moderne und ergonomische Arbeitsplätze errichtet. Insgesamt sind 30 Personen bei Pöttinger und CFS am Standort Stoitzendorf beschäftigt.

Bei der Errichtung des neuen Gebäudes wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. So wurden die Baustoffe bewusst umweltschonend ausgewählt, energiesparende Maßnahmen wie die Nutzung von LED-Technologie und hochwertige Wärmedämmung ausgewählt, eine Photovoltaik-Anlage am kompletten Hallendach und E-Ladestationen installiert sowie Auffangbecken und Versickerungsflächen am Firmengelände errichtet.

„Mit dem Ausbau wurde unseren Mitarbeitern aus der Umgebung ein gesicherter Arbeitsplatz geschaffen, die Wertschöpfung bleibt in der Region,“ erzählt Leopold Rupp, der für den Bau zuständige Geschäftsführer und berichtet weiter: „Mit den neuen Produktionsflächen und Räumlichkeiten werden wir 30 bis 40 Menschen zusätzlich in Stoitzendorf einen hochwertigen Arbeitsplatz bieten können.“

„Auf unserem Weg in die Zukunft lassen wir uns von unserem Motto ‚Aus Leidenschaft zur Landwirtschaft‘ leiten,“ berichtet Andreas Egelwolf. „Einer weiteren positiven Entwicklung steht durch die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter bei der Entwicklung und Fertigung nichts mehr im Wege.“

„Wer investiert, glaubt an die Zukunft“, gratulierte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei der feierlichen Eröffnung. „CFS und auch Pöttinger stehen für Innovation und heimische Qualität. Zwei Faktoren, die zukunftsweisend auch in der Landwirtschaft und Landtechnik sind. 1950 versorgte ein bäuerlicher Betrieb noch zehn Menschen mit Lebensmitteln – heute ernährt er 120 Personen. Das wäre ohne den technischen Fortschritt und mutigen Unternehmern nicht möglich gewesen“, betont Pernkopf.

Kompetenzzentrum für Kulturpflege

Die Firma Pöttinger hat hier ihr Kompetenzzentrum für mechanische Kulturpflege etabliert, wo technische Weiterentwicklungen und Innovationen vorangetrieben werden. In den neuen Werkshallen werden die Maschinen in modernsten Produktionsverfahren nach den Bedürfnissen der Kunden errichtet. „Durch die Übernahme der Produkte, die Kooperation mit den Gründern von CFS und weiteren erfahrenen Personen der Belegschaft haben wir zur richtigen Zeit einen bedeutsamen Schritt auf unserem Erfolgsweg gesetzt“, ist Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung Pöttinger, überzeugt.

Ab sofort werden in Stoitzendorf die Pöttinger Kulturpflegesysteme und die Maschinen für Wein-, Obst- und Sonderkulturen sowie Grünlandnachsaattechnik von CFS entwickelt und produziert. Dabei steht der umweltbewusste und ressourcenschonende Umgang stets im Vordergrund.

