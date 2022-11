Weinsegnung: Ein Wein war nicht genug

Im Kulturkeller der Kellergasse Stoitzendorf, „dem Grinzing von Eggenburg“, wie Bürgermeister Georg Gilli scherzte, fand die Weinsegnung des Jahrganges 2022 durch Pater Tomasz Makarewicz mit Unterstützung der Vizeweinkönigin Katharina Baumgartner statt. Es wurden gleich zwei Weine gesegnet. Weinpate des Stoitzendorfer Weins war Winzer Ludwig Knell , er gab dem Wein den Namen „Sophie“.

Der zweite Wein – ebenfalls ein Grüner Veltliner –, die Rathauszinne, erhielt von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer den Namen „Pax Vinum“, was so viel wie „Friedenswein“ bedeutet. Gekeltert wurden die Weine von den Winzern Maurer und Eggenhofer . „Die Weinsegnung ist eine gute Gelegenheit, unseren Winzern zu danken, die mit Kompetenz und Herzblut unseren Wein international zu den Besten machen“, sagte Linsbauer.

Unter den vielen Gästen und Ehrengästen befanden sich Weinkönigin Marie Kienlein und Weinkönig Dominik Kohn und Bürgermeister Peter Meier aus der Partnergemeinde Deining in Deutschland, Bezirkshauptmann Stellvertreter Matthias Krall und Stadträtin Birgit Rupp. Musikalisch umrahmt wurde die Weinsegnung von der Bläsergruppe der Musikkapelle Stoitzendorf. Im Anschluss an die Weintaufe begaben sich die Gäste zum Kellergassenkulinarium, bei dem diverse Gerichte und dazu passender Wein in den verschiedenen Kellern serviert wurden.

