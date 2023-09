Rotary Club Geras: 30.000 Euro für soziale Projekte

Wenn es um die Unterstützung sozialer Projekte geht, kann der Rotary Club Geras/Waldviertel auf eine lange Tradition zurückblicken. In Österreich gibt es 67 Rotary Clubs mit 3.547 Mitgliedern. Der Rotary-Club Geras/Waldviertel zählt durch seine Aktivitäten und soziales Engagement zu den aktivsten Clubs. Jährlich werden durch Aktivitäten und Mitgliedsbeiträge 30.000 Euro für soziale Projekte gespendet. Jetzt will man auch den Museumsverein Horn unterstützen. Am Sonntag, 24. September, Beginn 16 Uhr, organsiert der Rotary Club Geras/Waldviertel einen Swing-Dämmerschoppen mit der Big Band Formation Horn zugunsten des Museumsverein Horn. Eintritt freiwillige Spende.

„Rotary fokussiert seine Projekte auf sieben Schwerpunkte. Friedensarbeit, Krankheitsbekämpfung, Wasser- und Hygieneprobleme, Fürsorge für Mutter und Kind, Bildungsförderung, Wirtschaftsförderung, Jugendaustausch, Umweltschutz und Katastrophenhilfe“, erklärte Gerlinde Hofbauer. Gemeinsam mit den Clubs aus Weitra, Zwettl und Melk werden soziale Projekte unterstützt. Die Mitglieder treffen sich wöchentlich bei Meetings, bei denen Projekte zur Förderung des Gemeinwohls organisiert und besprochen werden.

Der Rotary Club unterstützt mit den Reinerlösen aus seinen Aktivitäten traditionell die Aktion „Essen auf Rädern“, den Verein „Ich bin Ich“ und das Hilfswerk Horn. Auch mit der Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft wird in Not geratenen Menschen rasch geholfen. „In Zeiten geprägt von ständiger Veränderung, Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen, ist es uns wichtig, Menschen bei der Bewältigung der damit verbundenen persönlichen Herausforderung zu unterstützen“, erklärte Hofbauer. Und auch internationale Jugendprogramme unterstützt der Rotary Club, der auch Beratung anbietet, wie Präsident Johannes Kranner ergänzt. Steigende Wohnungs- und Lebenserhaltungskosten, Krankheit, Arbeitsplatzverlust und Armut seien längst Themen, die im Mittelstand angekommen sind. Oft reiche es aus, wenn Menschen Beratung und eine erste finanzielle Nothilfe erhalten, um wieder auf die eigenen Beine zu kommen.

Im Rahmen des wöchentlichen Meetings in der Vorwoche referierte Erwin Weißkirchner über internationale Wasserversorgung.