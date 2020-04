Andreas Fleischl übernahm 2019 das Amt des Bürgermeisters, nachdem Albert Holluger mit 74 Jahren verstorben war. Fleischl, der für die Straßenmeisterei Eggenburg tätig ist, trat 2020 zur Gemeinderatswahl an, hat mit einem zusätzlichen Mandat gerechnet – und dann doch drei erreicht (ÖVP: 12, SPÖ: 3). Er spricht mit der NÖN über einen mühsamen Start und die Zukunft der Gemeinde Straning-Grafenberg.

NÖN: Wie erging es Ihnen in den ersten Tagen als Bürgermeister?

Andreas Fleischl: Es war relativ ruhig, aber auf alle Fälle eine Herausforderung, weil der Großteil einfach neu ist. Bei uns hat mein Vorgänger alles alleine gemacht, das war schon ein großer Sprung für mich. In einer kleiner Gemeinde kann man das so handhaben, aber das sollte in der heutigen Zeit nicht mehr so sein, denn passieren kann immer etwas, auch wenn es nicht gleich etwas Schlimmes sein muss. Wir achten mit der neuen Periode darauf, dass die Aufgaben unter den Mandataren halbwegs aufgeteilt werden.

Wenn Sie ad hoc nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen: Wer hilft?

Fleischl: Ich führe Gespräche mit anderen Bürgermeistern, wie’s dort läuft. Der Gemeindevertreterverband und das Land NÖ sind Ansprechpartner. Eine große Hilfe ist das Amtshaus: Sie wissen, wie’s in den letzten 20 Jahren gewesen ist.

Was waren die ersten Aufgaben, die bewältigt werden mussten?

Fleischl: Projekte mussten fertiggemacht werden, wie Asphaltierung nach den Wasser- und Kanalsanierungen. Das alleine ist schon ein großer Brocken.

Warum haben Sie Ihren Arbeitgeber um Freistellung gebeten?

Fleischl: Damit ich mich einarbeiten kann und ich mich ganz auf die Gemeinde konzentrieren kann. Die Gemeinderatswahl ist mit ein Grund gewesen, auch die Wahl zum Nationalrat und der Landwirtschaftskammer.

NÖN: Wie sehen Sie der Zeit entgegen, wenn Sie die Bürgermeister-Funktion und ihren Job unter einen Hut bringen müssen?

Fleischl: Als eine Herausforderung (lächelt) . Ich habe lange überlegt, ob ich Sprechstunden abhalten soll. Jetzt ist es einfach, weil ich am Vormittag immer da bin. Aber wirklich festlegen werde ich mich nicht, sondern dies über Voranmeldung regeln. Das Wichtigste ist die Erreichbarkeit übers Telefon und übers Büro. Rechtlich gesichert ist, dass auch der Amtsleiter Bestimmtes unterzeichnen darf; das hat bisher alles mein Vorgänger erledigt. Wenn jeder seine Aufgaben ernst nimmt, dann wird’s funktionieren.

Im Nachhinein gesehen: Was hat zum Wahlerfolg der ÖVP geführt?

Fleischl: Im Nachhinein kann man nicht sagen, was genau dazu geführt. Alle miteinander haben dazu beigetragen, auch die Jugend und die Frauen. Ein Vorteil ist sicher, wenn der Spitzenkandidat aus Straning kommt. Er spricht doppelt so viele Leute an als in Wartberg. Aber das wirkliche Wahlverhalten weiß man nicht. Nur: Die Latte liegt jetzt hoch und das Verteidigen ist schwieriger als das Dazugewinnen.

Was ist in den nächsten fünf Jahren für die Gemeinde wichtig?

Fleischl: Ich suche schon seit August Bauplätze. Das ist ganz schwierig, eine Einigung mit Grundeigentümern treffen zu können. Mein Ziel ist aber, zumindest in jeder Katastralgemeinde ein paar schaffen zu können. Wir kennen Leute, die schon im zweiten Jahr darauf warten, in ihre Heimatgemeinde zurückkommen zu können. Bis jetzt haben wir nur private Bauplätze, keine, die die Gemeinde zur Verfügung stellen kann. Ich führe außerdem mit der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft Gespräche über die Errichtung von Reihenhäusern. Ich halte das für sehr wichtig, weil die Sterberate so hoch ist. Das ist eine indirekte Abwanderung, die wir so zumindest halbwegs ausgleichen können. Wenn man sich andere Gemeinden mit Siedlungsprojekten ansieht, auch dort ist der Zuzug nicht überdrüber. Die Bevölkerung ist eben überaltert und erzwingen kann man nichts.

Was könnte helfen?

Fleischl: Das eine, mit dem wir profitieren können, ist, wenn der Speckgürtel von Wien uns erreicht. Ich höre, dass man in Wien 50 Minuten braucht, um zur Arbeitsstelle zu kommen. Die Mieten sind heraußen günstiger, ein Auto braucht man im Prinzip überall und der nächste Bahnhof ist in Limberg. Den kann ich von Straning aus sogar zu Fuß oder mit dem Rad erreichen, das sind 1,5 Kilometer.

Was steht noch an?

Fleischl: Die Kanal- und Wasserbauten gehen in den nächsten drei Jahren weiter: in Straning ein Abschnitt und in Grafenberg ein Teil. Bei der Erstellung des digitalen Kanalkatasters ist man draufgekommen, wo Sanierungsbedarf vorliegt. Das Hauptaugenmerk liegt am Regenwasser, das wir in den Bach hineinbringen möchten. Ein Dorfhaus wird in Wartberg errichtet: Das Feuerwehr-Haus ist klein und kann nicht erweitert werden, weil auf der einen Seite der Bach ist und auf den anderen zwei Seiten die Straße ist. Die alte Schule dient jetzt der Musik als Proberaum. Die zwei Vereine sollen auf einem neuen Standort vereinigt werden.

Ist Glasfaser ein Thema?

Fleischl: Wir werden in Wartberg ein Stück Gehsteig erneuern und dort wird eine Glasfaser-Leerverrohrung mitverlegt. Irgendwo muss man anfangen, auch wenn die Frage ist: Wie viele brauchen Glasfaser in der Ortschaft? Aber in 20 Jahren wird nicht mehr darüber geredet werden. Ich möchte nicht in zehn Jahren den Gehsteig wieder aufbrechen müssen.

Steht die Gemeinde jetzt in der Coronakrise still?

Fleischl: Man kann einiges trotzdem machen: Wir bereiten mit unserem Gemeindebediensteten den Bau des Spielplatzes vor, erledigen den Sträucherschnitt, bringen ein bisschen etwas im Kindergarten auf Vordermann. Meine Büromitarbeiter haben jetzt mehr Zeit für die Digitalisierung der Bauakte, das ist ein sehr zeitaufwendiges Vorhaben.