Mit Blasmusik, Kindergesängen und einem von Schülern aufgeführten Sketch wurden nach der Renovierung das Gemeindeamt und die Volksschule in Straning feierlich eröffnet.

Beide Institutionen sind in einem Gebäude, das im Zentrum der Gemeinde liegt und das Ortsbild wesentlich prägt, untergebracht. In einjähriger Bauzeit (die NÖN berichtete im Vorfeld über die Pläne) wurde das Gebäude nun einer Generalsanierung unterzogen, die sich wirklich sehen lassen kann. „Für unsere Gemeinde ist es ein Freudentag. Wir dürfen nach der Renovierung ein gelungenes, zweckmäßiges und modernes Gebäude, das gut in die Marktgemeinde passt, eröffnen“, sagte Bürgermeister Albert Holluger in seiner Festrede.

Moderator Josef Bauer informierte über die Ortschronik und erzählte dabei, dass es „seit 1796 die Volksschule am selben Ort“ gibt. 2017 wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen das Gemeindeamt und die Volksschule zu sanieren. Die Schule wurde in den Nachbarort (Wartberg) ausgelagert und das Gemeindeamt in das alte „Arzthaus“ verlegt. In der ersten Bauphase wurde das Zeughaus im Innenhof der Gemeinde abgetragen und im Anschluss mit der Sanierung begonnen.

Beide Gebäudeteile jetzt barrierefrei

Das Ziel, mit Beginn des Schuljahrs 2018 den Schulbetrieb wieder in Straning aufnehmen zu können, wurde durch die gute Zusammenarbeit mit Architekt Manfred Koppensteiner und der Baufirma Leyrer+Graf eingehalten. Das Gebäude (Gemeindeamt 250m² und Volksschule 600 m²) wurde barrierefrei, mit modernster Technik und LED-Beleuchtung ausgestattet. Heizung, Kanal und Wasseranschlüsse wurden erneuert und die Schuleinrichtung auf den neuesten Stand gebracht. Für die Sanierung des Gebäudes habe man 1 Mio. Euro „vergraben“, scherzte Holluger – 450.000 Euro für das Gemeindeamt und 560.000 Euro für die Volksschule. „Da sind die 90.000 Euro für die Schuleinrichtung inkludiert“, stellte Vizebürgermeister Andreas Fleischl fest.

Das Land NÖ unterstützte die Sanierung mit 237.000 Euro. Landesrat Ludwig Schleritzko betonte, dass, wenn eine Gemeinde auf ihre Schule schaut, das Geld für Kinder immer gut angelegt sei. Aktuell besuchen 35 Schüler die Schule, in der ab dem kommenden Schuljahr auch eine Nachmittagsbetreuung angeboten wird.

Volksschul-Direktorin Gabriele Winkelhofer bedankte sich bei ihrem Team für Leidenschaft und Engagement bei der Vorbereitung des Festes. Bürgermeister Holluger informierte noch über die Verleihung des Gemeindewappens vor 40 Jahren. Die Trachtenkapelle Wartberg unter der Leitung von Kapellmeister Leopold Binder umrahmte den Festakt.