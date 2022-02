Reihenhausanlage: Grundstock ist schon gelegt

Gestartet wurden die Bauarbeiten an der ersten Reihenhausanlage der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) in Straning. Insgesamt werden im Süden der Ortschaft in einem Siedlungsgebiet vier Reihenhäuser errichtet. Neben den Grabungsarbeiten wurde auch die Fertigstellung der Bodenplatte bereits absolviert.

Geplant wurden die Häuser vom Horner Architekten Reinhard Litschauer. Sie werden eine Wohnnutzfläche von 110 m 2 haben, die Grundstücke sind zwischen 496 und 760 m 2 groß. Die Häuser werden in Miete mit Kaufoption vergeben. Im Untergeschoß befinden sich neben dem offenen Wohnraum mit Küche, Essbereich und Wohnzimmer ein WC und ein Technikraum. Im Obergeschoß sind neben einem geräumigen Bad drei Zimmer zu finden.

Beheizt werden die Häuser, die in Fertigteilbauweise mit Holzrahmenelementen als Niedrigstenergiehäuser gebaut werden, mittels Luft-Wärmepumpe, auf den Häusern werden Photovoltaik-Anlagen errichtet. Alle Häuser sind mit einer überdachten Terrasse und zwei Außenabstellräumen ausgestattet. Pro Haus wird es zwei Autoabstellplätze in einem Carport geben.

Fleischl: „Positives Projekt für junge Familien“

Mit der Fertigstellung des Projektes wird im Sommer 2023 gerechnet. Die Anmeldungen für die Häuser laufen bereits über die WAV. Glücklich über das neue Angebot für junge Familien zeigte sich auch Bürgermeister Andreas Fleischl (ÖVP), der scherzend meinte: „Es ist ja immer gut, wenn jemand etwas baut, das der Gemeinde nichts kostet.“ Ernst fügt er dann an, dass mit den neuen Reihenhäusern, die in direkter Nachbarschaft zum bereits bestehenden Wohnblock der WAV errichtet werden, auch ein wichtiges Projekt umgesetzt wird, um der Abwanderung entgegenzuwirken.

