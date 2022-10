Spielplatz ist jetzt offiziell fertig

Und zu feiern gab es für sie einen guten Grund: Mit pandemiebedingter Verspätung wurde der neue Spielplatz jetzt endgültig an die Kinder übergeben.

Bürgermeister Andreas Fleischl berichtete dabei über den Ablauf des Projektes. Nachdem im Schuljahr 2019/20 die Nachmittagsbetreuung in Straning ihren Betrieb aufgenommen hatte, wurde nach einer Lösung für einen adäquaten Spielplatz gesucht. Als idealer Standort hat sich dann der in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Pfarrhof herausgestellt.

Um eine Verbindung aus der Volksschule herzustellen, musste zwar eine Mauer durchbrochen werden, dafür wurde aber mit der Diözese eine gute Lösung gefunden. Ab März 2020 wurde dann mit der Firma Linsbauer aus Riegersburg an der Gestaltung des Spielplatzes gearbeitet, auch ein „Generationenspielplatz“ mit Trainingsgeräten wurde errichtet. 80 Prozent der Kosten für die Geräte wurden übrigens aus EU-Fördermittel beglichen. Für den eigentlichen Spielplatz übernahm das Land NÖ 55.000 Euro an Kosten.

Ehe Volksschuldirektorin Gabi Winkelhofer über den Spielplatz sprach, räumte sie ein Gerücht aus der Welt und brach dabei eine Lanze für ihr Team. Der Termin am Vormittag war nicht deshalb so gewählt, weil ihre Lehrerinnen am Nachmittag nicht mehr zur Verfügung stehen: „Sie arbeiten jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule“, lobte sie deren Engagement. Rückblickend sei sie froh, dass sie sich damals für die Nachmittagsbetreuung in Straning stark gemacht habe. Denn nur durch die Nachmittagsbetreuung habe man beim Land die Förderung lukrieren können: „Und sonst gebe es den jetzt schon viel genutzten Spielplatz vielleicht gar nicht“, sagte sie. Dank richtete sie auch an Renate Fischer , die als ehemalige Betreuerin in der Nachmittagsbetreuung wesentlich an der Planung mitgewirkt hatte.

Lob für den neuen Spielplatz kam auch von Landtagsabgeordnetem Franz Linsbauer , der ihn als „wahres Paradies“ bezeichnete. Die Kinder lernen hier das, was in unseren Gemeinden üblich sei: „Auf Augenhöhe miteinander umzugehen“, sagte der Abgeordnete.

Gesegnet wurde der Spielplatz dann von Pfarrer Tomasz Makarewicz . Die Kinder aus Volksschule und Kindergarten, die den Festakt mit ihren musikalischen Beiträgen gestaltet hatten, nahmen den Spielplatz dann gleich ordentlich in Beschlag, während Eltern und Gäste unter den Bäumen des Pfarrhofs einige gesellige Stunden verbrachten. Mit dabei neben Vizebürgermeister Franz Hametner auch Rebekka Rupp vom Elternverein, der die Verköstigung übernahm, Kindergartenleiterin Ariane Klein-Reiter und der Burgschleinitzer Bürgermeister Leo Winkelhofer .

