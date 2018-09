Mit gleich zwei zusätzlichen Aufgaben startet der Straninger Jakob Waltenberger in sein letztes Schuljahr am Gymnasium Horn: Er wurde von den Schulsprechern der niederösterreichischen Schulen in die Landesschülervertretung gewählt und ist in der Landesleitung der Schülerunion tätig.

Um für die Wahl in die Landesschülervertretung überhaupt in Frage zu kommen, galt es, sich bei Seminaren der Schülerunion durch Mitarbeit hervorzutun. „Dann wird man angesprochen, ob man eine Funktion übernehmen will“, erzählt Waltenberger.

In der Landesschülervertretung übernimmt jedes Mitglied einen bestimmten Themenbereich. Waltenberger – der später Jus studieren möchte – ist für „Schulrecht“ zuständig. Er steht künftig Schülern bei Fragen in dieser Richtung unterstützend zur Seite, wenn notwendig, schaltet er sich auch in Gespräche zwischen den Schülern und Professoren bzw. Direktoren ein.

Waltenberger: "Möchte Erfahrung weitergeben"

Als Obmann der im Vorjahr gegründeten Bezirksorganisation der Schülerunion kümmert sich Waltenberger um die Abhaltung diverser Veranstaltungen wie etwa einem Stammtisch, bei dem die Schüler aktuelle Themen besprechen können. Für das heurige Schuljahr gibt es nach den Klassen- und Schulsprecherwahlen in den kommenden Wochen Sitzungen, wo das konkrete Programm besprochen werden soll.

Als Mitglied der Landesleitung der Schülerunion will Waltenberger im direkten Kontakt mit den Schülern anderer Schulen die Schülerunion bekannter machen. Eine weitere Aufgabe ist es, Bewerbern für Schulsprecherwahlen mittels Coaching unter die Arme zu greifen. „Ich habe selbst über die Schülerunion in diversen Seminaren und Workshops viel gelernt. Diese Erfahrung möchte ich jetzt weitergeben“, nennt Waltenberger seine Beweggründe, warum er diese Funktion ausüben möchte.

Dass diese Tätigkeit neben der heuer anstehenden Matura sehr zeitintensiv ist, nimmt Waltenberger bereitwillig in Kauf: „Natürlich muss ich einen Konsens zwischen Schule, dieser Tätigkeit und Freizeit finden – aber ich mache das gerne.“