Seit Beginn des laufenden Schuljahres ist in der Volksschule Straning-Grafenberg eine schulische Nachmittagsbetreuung eingerichtet. 17 Kinder sind bereits angemeldet.

„Es sind dadurch die Betreuung, Mittagessen im Straningerhof, Lernzeit und Freizeit von Schulkindern an allen Schultagen bis 17 Uhr möglich“, erklärt Direktorin Gabriele Winkelhofer. Die Anmeldung zur Betreuung ist weiterhin jederzeit möglich. „Nach Unterrichtsende gibt es das Mittagsessen an einem schön geschmückten Tisch, in familiärer Atmosphäre“, geht Betreuerin Renate Fischer auf den Ablauf ein.

„Nach einer kleinen Pause findet die Lernstunde mit Pädagogin statt“, sagt Winkelhofer. Anschließend gibt es verschiedene, interessante Freizeitangebote. „Das Basteln und vor allem das Spielen mit den neuen Spielsachen macht allen große Freude“ stellte die Direktorin schon fest.

Geplant: Ruheraum und mehr Garten-Spielgeräte

„In Kürze dürfen die Kinder auch einen besonderen Ruheraum mit meditativer Musik und Duftaromen genießen“, ergänzt Bürgermeister Andreas Fleischl. „Der Schulgarten wird noch mit einigen Spielgeräten bereichert.“

Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung sind gestaffelt: Ein Tag kostet 30, 5 Tage 85 Euro pro Monat. Für das Essen pro Tag und Schüler müssen 3,93 Euro entrichtet werden. Die Gemeinde finanziert die Betreuung. Die Ausstattung der Räumlichkeiten für die Betreuung wurde vom Land NÖ gefördert.