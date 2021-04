Max Gaspar hat sich dazu entschlossen, das Gemeinde-Gasthaus „Straningerhof“ zu übernehmen. Er plant derzeit eine Wiedereröffnung im Juli, möglicherweise früher, falls sich die Corona-Situation entspannt und er rasch einen Koch finden kann. Sein Bewusstsein für die Heimat hat dazu geführt, diesen Schritt zu wagen.

„Ich weiß, dass es immer ein Wirtshaus in Straning gegeben hat und dass es von den letzten zwei Pächtern nicht so wirklich glücklich betrieben wurde“, erklärt der 47-Jährige. „Ich wollte, dass das Wirtshaus einfach am Leben bleibt.“ Gaspar ist ein gebürtiger Eggenburger, zog später nach Grafenberg und lebt seit 2004 in Straning. Er führt das Spezialitäten-Geschäft „Biergreissler“ am Eggenburger Hauptplatz, einen zweiten Shop und ein Beisl in Wien.

Ein gewisses Risiko und die Chance nach der Pandemie. Dass er ausgerechnet in einer Pandemie im Gastro-Bereich etwas Neues beginnt, sieht er selbst differenziert. „Ich glaube, dass es ein Risiko ist, weil man nicht weiß, wann man wie aufsperren kann. So ehrlich muss man sein. Aber: No risk, no fun“, lächelt er. Die andere Seite sei: „Es wird eine Zeit nach der Pandemie geben und das kann gerade für die Gastronomie eine große Chance sein.“ Der Straningerhof könne mit einem „irrsinnig schönen Gastgarten mit Salettl“ punkten.

Schon das Vorjahr habe gezeigt, dass – besonders am Land – der gastronomische Freibereich gern genutzt wird. „In der Wiener Gastro war im Prinzip nichts los“, beschreibt er. „Besser als erwartet“ lief dagegen die Biergreißlerei: „Die Leute sind bereit, sehr viel mehr Geld für Lebensmittel auszugeben“, steigen der Umsatz und die Zahl der Biere pro Kunde. „Und es gibt eine doch große Unterstützung für kleine Betriebe, die auch regionale Produkte anbieten.“

Koch-Suche „eher mühsam“. Der Geschäftsmann sucht jetzt nach einem Koch: „Momentan ist das eher mühsam. Man merkt’s generell in der Gastronomie, dass sich extrem viele Mitarbeiter umschulen lassen. Sie gehen in andere Branchen.“ Gaspar will jedenfalls eine „rustikale, bodenständige und traditionelle Küche“ – und sein Steckenpferd wird dort Fuß fassen.

„Ich möchte Fassbiere von kleineren Brauereien anbieten, nicht von den großen, die man sowieso kennt.“ Mehrere Kühlschränke sollen zusätzlich Bierspezialitäten bereitstellen. Weine aus der Marktgemeinde werden offeriert, zudem ist ein „relativ bereites Angebot“ an Whisky und Rum geplant.

Investitionen in den Betrieb. Das Gebäude wird gerade „öffnungsfit“ gemacht: Gaspar will den Gastgarten verschönern und mit Lagerfeuerplatz und Spielmöglichkeiten für Kinder „ein bisschen flotter“ gestalten. Der Gast solle so das Gefühl bekommen, dass er auch einfach nur zum Trinken vorbeikommen könne.

Der Gemeinderat stimmte geschlossen zu, 20.000 Euro ins Gemeinde-Gasthaus zu investieren. Die Wände werden in Gaststube und Extrazimmer ausgemalt, das kaputte Kühlaggregat wird getauscht, die Beleuchtung wird erneuert und die Gartenmöbel werden der Brauunion abgekauft.

Bürgermeister Andreas Fleischl sei froh, einen Pächter gefunden zu haben. Der frühere Pächter war schon 2019 mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert. Zwei Bewerber meldeten sich nach der Ausschreibung der Marktgemeinde. Wichtig sei jetzt: „Die Bevölkerung muss den neuen Pächter annehmen, ohne die Bürger geht’s nicht.“ Und Gaspar wünscht sich: „Ich würde mich freuen, wenn die Menschen, die mich oder das Gasthaus von früher kennen, zumindest einmal vorbeikommen und sehen, dass sich etwas geändert hat.“