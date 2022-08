Gymstraße ist fertig, jetzt folgt Miklas-Platz

Während die Arbeiten am Kreisverkehr der B 2, B 4 und B 35 im Osten der Bezirkshauptstadt eifrig voranschreiten, wird auch an anderen Straßen in der Stadtgemeinde Horn fleißig gebaut. Abgeschlossen sind mittlerweile die Arbeiten in der Gymnasiumstraße, die sich jetzt in komplett neuer Gestalt präsentiert.

Der nördliche Teil der Gymnasiumstraße war noch Anfang des Jahres mittig durch fünf Bäume getrennt. Zunächst mussten diese Bäume gefällt werden. Ihre Wurzeln hatten den Asphalt der Straße aufgebrochen. Da über diesen Straßenzug ein Großteil der Anlieferungen für das Landesklinikum erfolgen, war dieser Abschnitt sehr sanierungsbedürftig. Aber nicht nur Fahrbahn und Gehsteige, sondern auch der Unterbau der Straße war komplett desolat. Daher waren hier umfangreiche Reparaturarbeiten notwendig, berichtet Bau-Stadtrat Manfred Daniel. Laut Daniel hat man auch bei diesem Projekt – „so wie bei jeglichen Straßenbauarbeiten“ die Kontrolle der Infrastruktur im Auge gehabt. Da in der Straße noch alte Bleirohre verlegt waren, mussten diese entfernt und durch neue Wasserleitungsrohre ersetzt werden.

Sämtliche Arbeiten wurden von der Firma Held- und Francke durchgeführt. Neben den Wasserleitungs- und Kanalarbeiten wurde zudem auch die Glasfaserleitung der kabelplus verlegt. Anschließend asphaltierte die Firma Habau Straße und Gehsteig.

„Die optische Attraktivität der Straße war uns ein besonderes Anliegen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lentschig. Für die Gestaltung wurden deshalb auch die Anrainer nach ihren Wünschen befragt. „Wir haben den Bewohnern Planungsvorschläge unterbreitet, die auf breite Zustimmung trafen“, freut sich der Bürgermeister über die Beteiligung. Denn mit dem Umbau der Straße wurde auch die Anzahl der Parkplätze wesentlich erhöht. Um die Optik, aber auch die Wohnqualität in dieser Straße zu verbessern, wurden dann noch Bäume an den Gehsteigrändern gesetzt. Insgesamt wurden 150.000 Euro in das Projekt investiert.

Das nächste Großprojekt in der Stadt sind Arbeiten am Kreisverkehr am Wilhelm-Miklas-Platz. Hier soll im Herbst zunächst die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Dazu werden die Trafostation, die Erdleitungen und die Beleuchtung an den Fußgängerübergängen erneuert. Durch notwendige Grabungsarbeiten im Bereich der Fahrbahn des Kreisverkehrs wird es hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Kurzfristig werden Umleitungen notwendig sein.

Windrad-Teile werden durch Horn transportiert

Außerdem werden von Mitte September bis Mitte November Transporte von Windrad-Teilen für den Windpark Japons durch Horn geführt. Hierzu muss die Verkehrsinsel im Kreisverkehr befahrbar gemacht werden. Danach soll die Insel nach einem neuen Gestaltungskonzept wieder neu bepflanzt werden. Damit die Transporte durchgeführt werden können, werden auch einige Lichtpunkte sowie Verkehrszeichen für gewisse Zeit entfernt werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.