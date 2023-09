Straßenbau Klein-Jetzelsdorf: B35 Neun Tage gesperrt

Die B35 in Klein-Jetzelsdorf wird in der kommenden Woche für finale Sanierungsarbeiten gesperrt. Foto: Thomas Weikertschläger

M it 12. September sollen die Bauarbeiten an der Orsdurchfahrt in Kleinjetzelsdorf in der Marktgemeinde Röschitz in die abschließende Phase gehen erfolgen. Die B35 wird dabei bis 21. September gesperrt sein.

Ausgeführt werden die Arbeiten von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Eggenburg. Seit April wird hier die B35 saniert, die Marktgemeinde Röschitz sorgt für die Neugestaltung der Gehsteige und Nebenanlagen. Jetzt wird noch der Belag abgefräst und dann eine neue Deckschicht aufgetragen. Während der Bauarbeiten wird die B35 gesperrt sein. Die Umleitungsstrecke wird über den Kreisverkehr mit der L1197 zwischen Klein-Jetzelsdorf und Gauderndorf über Kattau nach Missingdorf und von dort über die B45 zur Kreuzung mit der B35 bei Groß-Peipersdorf und umgekehrt geführt.