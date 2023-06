Die lachende Schule

Gerade ein stressiger Schulalltag bietet jedoch für junge Menschen wenig Grund, herzlich zu lachen. Umso schöner war es, dass Mental-Coach und Lachyoga-Trainerin Veronika Stöger den Schülerinnen und Schülern der ersten HLWA-Klasse Atem- und Lachtechniken in einem Vormittagsworkshop näherbrachte. In drei Folgeeinheiten werden die erlernten und praktizierten Fähigkeiten im Laufe des Schuljahres noch vertieft. „Körperlich so anstrengend wie heute wird es dann aber nicht mehr werden“, versicherte die Trainerin den erschöpften Jugendlichen.

„Wie das Zähneputzen am Morgen soll das Lachen zur Gewohnheit werden und somit Körper, Geist und Seele beim Gesundsein unterstützen!“, so Veronika Stöger. „Als kurze Lacheinheiten vor anstrengenden Unterrichtsstunden, Schularbeiten oder Tests werden wir diese Möglichkeit der Stressreduktion bestimmt umsetzen“, verspricht Daniela Dangl, Klassenvorständin der Pilotklasse. Einem lachenden Klassenzimmer steht somit nichts im Weg.