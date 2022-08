Strögen, Dresden Ballon von deutschem Brautpaar 400 Kilometer gereist

Anneliese Aigner mit der von ihr bei Strögen gefundenen „Luftpost“. Foto: Reininger

E in Hochzeitspärchen aus Dresden (Deutschland) hat zwei Luftballons losgeschickt, an denen eine kleine Karte befestigt war. Und diese beiden „Luftboten“ haben die Nachricht bis in das rund 400 Kilometer entfernte Strögen getragen, erzählt Anneliese Aigner.