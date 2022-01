Gedenken am Todestag: Ein Kranz für Steinböck

Zum Gedenken an Landeshauptmann Johann Steinböck legten Landesrat Ludwig Schleritzko, Bezirkshauptmann Johannes Kranner, Bürgermeisterin Gabriele Kernstock, Kammerobmann Herbert Hofer, Angehörige und Wegbegleiter an Steinböcks 60. Todestag am 14. Jänner an dessen Grab Kränze nieder. Der 1894 in Frauenhofen geborene Steinböck war von 1949 bis zu seinem Tod 1962 niederösterreichischer Landeshauptmann. Außerdem war er in der Zwischenkriegszeit sowie nach dem Zweiten Weltkrieg auch Bürgermeister der Gemeinde Frauenhofen und beim Bauernbund aktiv.

Landesrat Ludwig Schleritzko strich in seiner Ansprache die Bedeutung Steinböcks für das Land hervor: „Wir feiern heuer das 100-jährige Bestehen Niederösterreichs, Landeshauptmann Johann Steinböck war mit seinem Einsatz unermüdlich und vorbildlich für das Wohl unseres Landes und seiner Bewohner tätig“, sagte Schleritzko. Pater Clemens Hainzl segnete im Beisein einiger Familienmitglieder das Grab Steinböcks.