Horner Wehren kämpften mit abgedeckten Dächern & umgestürzten Bäumen

Fordernder Einsatz: Die Mitglieder der Feuerwehr Hötzelsdorf mussten bis spät in die Nacht den Schaden auf dem Dach eines Hauses in Hötzelsdorf provisorisch beheben. In Maiersch stürzte ein Baum auf ein Gebäude. Auch in Gars sorgten umgestürzte Bäume für zahlreche Einsätze. Die Horner Feuerwehr war bei insgesamt 26 Einsätzen vor Ort. Auch das Haus des Bundesamtsgebäudes in der Pragerstraße in Horn wurde schwer beschädigt. Ein Stadl in Mold wurde völlig abgedeckt.

