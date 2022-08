Schäden in Horner Wäldern: Hofer appelliert zu raschem Handeln

Was aus Sicht Hofers jetzt wichtig ist: Die Schäden rasch zu beseitigen - oder beseitigen zu lassen. Gerade wenn es sich um „angebrochene" Baumwipfel handle, sei die Beseitigung der Schäden gefährlich. Wer selbst nicht die beste Ausrüstung dafür habe oder sich nicht in der Lage zur Beseitigung sehe, solle professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Sturm-Schäden Horner Wehren kämpften mit abgedeckten Dächern & umgestürzten Bäumen

Warum rasches Handeln jetzt wichtig ist, habe zwei Gründe. Zum einen sei frisch gefallenes Holz gerade Mitte August der ideale Nährboden für die nächste Borkenkäfer-Katastrophe: „Und die brauchen wir ganz sicher nicht", sagt Hofer. Hier finde der Käfer ideale Bedingungen vor, noch eine weitere Generation auszubrüten, daher könne jetzt die Devise nur „weg mit dem Holz" heißen. Zudem sei der Holzmarkt derzeit auch aufnahmefähig, im Normalfall könne man das Holz jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren guten Bedingungen verkaufen.

Als zweiten Grund führt Hofer die Wichtigkeit freier Wege im Fall eines Waldbrandes an. Die müssten daher so rasch wie möglich wieder frei gemacht werden, damit Einsatzkräfte - im Falle eines Falles - nicht behindert werden.

