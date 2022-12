Weitere 25.000 Euro für den Horner Stadtsee

Werbung

Nachdem nachträgliche Vergaben für Leistungen am Horner Stadtsee bei der Gemeinderatssitzung im Oktober für Diskussionen zwischen ÖVP und FPÖ gesorgt hatten, blieben solche bei der Sitzung am 14. Dezember – es wurden noch vier Aufträge für insgesamt 25.000 Euro vergeben – wegen der FP-Absenz aus.

Gemeinderat Horn FPÖ fehlte: Kein Beschluss möglich

Der größte Brocken dabei entfiel mit 10.000 Euro auf Grabarbeiten für die Verlegung einer Fernwärmeleitung für das Gastro-Gebäude, die von der Firma Leyrer + Graf durchgeführt wurden. Unter anderen wurde ein zusätzlicher Leitungsstich von 13,5 Meter in Richtung Liegewiese gemacht, damit bei einer Erweiterung in Richtung Raabser Straße der Radweg nicht mehr aufgegraben werden muss.

Knapp 7.000 Euro mussten für zusätzliche Grab- und Fundamentarbeiten für die Beleuchtung – ebenfalls an die Firma Leyrer + Graf – lockergemacht werden. 6.300 Euro machen Kosten für Mehrleistungen bei Fließenlegerarbeiten durch die Firma Appel aus Vitis in der Garderobe und den Sanitärräumlichkeiten aus, 2.200 Euro entfallen auf Kosten für Schlosserarbeiten durch die Firma Silberbauer aus Hoheneich. Laut Lentschig seien das jetzt die letzten Vergaben für den Stadtsee. Kofler meinte zur NÖN, dass „damit endlich Schluss sein muss. Wir können nicht bei jeder Sitzung Kosten absegnen, das geht so nicht.“

Gemeinde passt gleich mehrere Abgaben an

Die Stadtgemeinde Horn nimmt mit 1. Jänner einige Anpassungen bei Abgaben vor. Nach der heuer durchgeführten Gebarungseinschau hatte das Land Niederösterreich auf die Erhöhungen gedrängt.

So wird das Halten von Hunden in der Stadtgemeinde teurer. Für Nutzhunde ist eine jährliche Hundeabgabe von 6,50 Euro fällig. Für „normale Hunde“ wie seinen Golden Retriever, wie Hunde-Fan Vizebürgermeister Heinz Nagl mehrmals launig anmerkte, wird die Abgabe von 25 auf 33 Euro erhöht. Für für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial („Listenhunde“) steigt die Abgabe von 75 auf 98 Euro. Damit können künftig bei derzeit 444 Hunden (13 davon mit erhöhtem Gefährdungspotenzial) Mehreinnahmen in der Höhe von 3.747 Euro erzielt werden.

Erhöht werden auch die Friedhofsgebühren. Auch die wurden bei der Gebarungseinschau als nicht kostendeckend beurteilt. Wie Stadtrat Marco Stepan ausführte, werden sowohl die einmal zu entrichtenden Beerdigungsgebühren ebenso erhöht wie die Gebühren für die Grabstellengebühr.

Angepasst werden auch die Entgelte für die Benützung von Stellplätzen in der unteren Ebene des Parkdecks „Mühlgasse“. Wie Stadtrat Manfred Daniel berichtete, wurden die zuletzt 2011 angepasst. Statt 30 Euro pro Monat hat man künftig 42 pro Monat zu zahlen. Bei einer Anmietung von mindestens einem Jahr sinkt der monatliche Betrag auf 40 Euro.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.