Subventionen Gars: Kräftige Unterstützung für Vereine

Alle von Bürgermeister Martin Falk beantragten Subventionen wurden einstimmig beschlossen. Foto: Rupert Kornell

F ast 20.000 Euro an Subventionen vergab der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung an verschiedenste Vereine im Gemeindegebiet. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Den größten Betrag erhielt der SC Union Gars mit insgesamt 9.000 Euro, davon 4.000 Euro für den Sportler-Bus, 3.000 Euro für den Fußballbetrieb und 2.000 Euro für den Nachwuchs. Über jeweils 2.000 Euro dürfen sich das Zeitbrücke-Museum und die Kulturwerkstätte am Wachtberg freuen, über jeweils tausend Euro der Gesang- und Musikverein Gars zu seinem 150-Jahr-Jubiläum und der Garser Tennisclub. Der Bürgermusikkapelle Gars wurden 800 Euro zuerkannt, der Musikkapelle Tautendorf und dem Schützenverein je 350 Euro, dem Club Fitness Gars, der Sportunion Tautendorf/Etzmannsdorf und dem Theaterverein Spektakel je 300 Euro, dem Feuerwehrmuseum 250 Euro, NÖs Senioren, dem Pensionistenverband und dem Kneipp Aktiv-Club je 200 Euro sowie dem ÖKB Ortsverband Gars, dem ÖKB Ortsverband Thunau und dem Verein Union Stockschützen Gars jeweils 100 Euro. Weil der SCU Union Gars beabsichtigt, die Flutlichtanlage in der Kurt Docekal-Arena zu erneuern und auf LED mit veranschlagten Kosten von rund 60.000 Euro umzurüsten, um auch künftig Freitagabend-Spiele austragen zu können, wurde in einem Dringlichkeitsantrag beschlossen, dem Verein eine Subvention von 20.501 Euro zukommen zu lassen. Förderungen durch den NÖ Fußballverband, das Land NÖ und die Sportunion NÖ werden bzw. sind beantragt.