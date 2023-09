Mold: Wo ist Katze Gismo?

„Ich bin über jeden Hinweis dankbar und auch bereit, Finderlohn zu zahlen“, sagt Gabriele Drechsler zur NÖN. Sie vermisst ihre Katze Gismo, die seit 21. August nicht mehr nach Hause gekommen ist. Bis vor knapp zwei Monaten hat Drechsler mit Gismo in Ollersbach gelebt. Dort sei ihr der Kater auch vor vier Jahren einfach auf die Gartenmauer gesetzt worden, erzählt sie. „Damals war er zarte sieben Wochen alt und hat panisch um Hilfe miaut. Wir haben ihn sofort bei uns aufgenommen und ins Herz geschlossen.“

Dann übersiedelte sie nach Mold. Hier war Gismo, der ein Freigänger ist, nie länger als vier bis fünf Stunden alleine unterwegs. „Am 21. August ist er aus dem Haus gegangen und seitdem spurlos verschwunden. Ich fürchte, er hat sich zu weit von unserem neuen Zuhause weggewagt und findet den Heimweg nun nicht mehr“, hofft Drechsler, dass ihr Kater noch irgendwo gefunden wird.

In den letzten 14 Tagen habe sie alles versucht, um Gismo wiederzufinden: Suchmeldungen in diversen Facebook-Gruppen, Meldung bei der Straßenmeisterei, der Jägerschaft, in der Tiersuchzentrale, bei der Haustiersuche, im Tierheim Krems und bei CatRadar brachten nicht den gewünschten Erfolg. „Sogar eine Tierflüsterin und die K9-Hundesuchhilfe habe ich kontaktiert. Flyer sind im weiteren Umkreis verteilt. Leider bisher alles vergeblich“, sagt sie.