Besinnlicher X-Mas-Jazz in Drosendorf

Werbung

Weihnachtsjazz vom Feinsten und besinnliche Texte bot das „Jimi U & Albert Mair-Quintett“ beim „Swinging Christmas“ im Drosendorfer Jazzkeller. Zusammen mit Ingrid Heinisch, die eigene weihnachtliche Lyrik zu Gehör brachte, ergab dies einen besonders stimmungsvollen Abend.

Martin Fuss am Saxophon, Harry Putz am Kontrabass, Klaus Göhr am Schlagzeug und Albert Mair am Piano sorgten mit heimischen und internationalen Weihnachtsliedern im Swingstil für ein musikalisches Entschweben in den Jazzhimmel.

Auch Rentier Rudolf durfte nicht fehlen

Im Verlauf des Konzerts gerieten die vielen Zuhörer immer mehr ins Staunen; jeder einzelne dieser Band erwies sich dabei auch als ein exzellenter Solist. Gleiches galt für den grandiosen Sänger Jimi U. Er swingte, sang solo, tanzte und flirtete mit der Band sowie mit den Zuhörern, dass es nur so eine Freude war. Der Song „O Happy Day“ – unübertroffen, welch ein Ereignis, welch ein Jubel nach mehr als drei Stunden, in denen natürlich auch „Rudolf The Red-Nosed Reindeer“ nicht fehlen durfte.

Die Besucher waren von diesem musikalisch gehaltvollen Adventkonzert mit gekonnt interpretierten Variationen bekannter Stücke in perfekter Abstimmung angetan.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.