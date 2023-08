Eine Woche für den Frieden im Bezirk Horn

Zum heurigen Auftakt des 4. Symposiums „One Week Peace“ startete die Bertha von Suttner Friedensakademie mit einem spannenden Dialog samt Diskussion unter dem Titel „Ukrainekrieg im Fokus“ im „Weitblick“ am Campus Horn. Die Podiumsgäste waren Azelia Opak aus dem Theater kommend, Udo Bachmair aus dem Medienbereich kommend und Schauspieler Günter Tolar, der sich mit seiner Lebenserfahrung sehr humorvoll einbringen konnte. Die Moderation lag bei Stephan Rabl, der seine Wurzeln im Waldviertel hat.

Passend zur Lokalität wurde der Weitblick bei dieser Veranstaltung aufgegriffen. Frieden bedeutee vielmehr als nur Abwesenheit von Krieg, wir befinden uns in einer Zeitqualität von Umbrüchen, alte Modelle sind überholt, Friedensarbeit sollte auf vielen unterschiedlichen Ebenen neu gedacht werden und Impulsgebend im hier und jetzt sein, das war der Grundtenor der Wortmeldungen.

Die Bertha von Suttner Friedensakademie ist eine jährliche Veranstaltung mit einem vielfältigen Kunstprogramm: künstlerische Workshops, Konzerte, Lesungen, Vortragsreihen, Podiumsdiskussionen und Live-Radio. Ziel des Symposiums ist es, das Verständnis der Kunst als treibende Kraft für den Frieden zu stärken.

Am Samstag, 12. August, findet im Gemeindesaal in Gars am Kamp die wissenschaftliche Vortragsreihe „Unausweichliche Konflikte“ mit Top-Vortragenden statt. Gabriele Grunt wird über „Gewaltfreie Kommunikation“ im Kontext mit Erziehung sprechen. Die Referenten Gertrude Bogyi, Begründerin des Vereins „Boje“, spricht über „Die Wahrheit ist den Kindern zumutbar“ und Soziologe und Friedensforscher Franz Jedlicka wird über Zusammenhänge zwischen Kindererziehungsstilen weltweit und deren Auswirkungen auf die Friedlichkeit und Stabilität von Ländern sprechen. Zum Abschluss der Vortrags-Reihe wird Anne Bennent eine Lesung im Zeitbrückemuseum in Gars machen.

Das Symposium setzt heuer einen Fokus auf Kinder. Daher wird am 18. August ein Animations- und Theaterprogramm für Kinder am Platz der Kinderrechte im Stadtparkt Horn geboten.

Vom 16. bis 20. August finden die künstlerischen Workshops mit Ann Cotten (Literaturschreibworkshop), Monika Seyrl (Kreativworkshop in Reggio Pädagogik), Nina Stalzer und Heike Peball (Kreativworkshop „Arbeit am Tonfeld“) im Seminarhaus Casa Colibri in Grafenberg statt.

Bei einer Matinee am Sonntag 20. August, 11 Uhr, unter Moderation von Udo Bachmair werden die Workshop-Ergebnisse präsentiert und das Symposium beendet.