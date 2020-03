Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung „Wald - Jagd - Dialog“ des Ökologischen Jagdverbands (ÖJV) und der Wald-Holz GmbH mit Teilnehmern aus dem Bezirk, Burgenland, Wien und Vorarlberg.

„Der Lebensraum Wald zeigt, ob die Jagd stimmt“, informierte ÖJV-Obmann Franz Puchegger während der Waldbegehung in Kattau, Pernegg und Lehndorf. „Jagd ist kein Selbstzweck.“ Bei der ökologischen Bejagung liege das Hauptaugenmerk auf der Biodiversität und Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen. „Natürliche Äsung und eine biotop-bezogene Bewirtschaftung mit angepassten Wildbeständen sind Grundlage für eine natürliche Waldgesellschaft und gesundes Wild“, erklärte der Jäger und Förster.

Die Teilnehmer besichtigten unbehandelte Waldflächen, die auf Basis natürlicher Verjüngung entstanden. Was kann man als Waldbesitzer tun, damit der Wald gesund bleibt? „Seine Vitalität durch optimale, naturnahe Bewirtschaftung fördern“, sagte Puchegger. Ihn beeindrucke das faszinierende, geniale Zusammenspiel von den zahlreichen Organismen im Wald. Stefan Rosner, Harald Alexander und Reinhard Schram waren die Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Horn: Sie wollten sich ein Bild über die Vor- und Nachteile einer ökologischen Bejagung und natürlichen Waldverjüngung machen.

Die Vielfalt im Wald ist „wichtig, ja notwendig“

Kurzreferate folgten dann im Gasthaus Koch. Herbert Kohlross (ÖJV) erklärte das Wildeinfluss-Monitoring in Horn und die Auswirkungen auf den Wald. Martin Forstner, Wildbiologe und Forstwirt, führte aus, warum kein Mischwald ohne Wildstandsregulierung entstehen kann. Daran knüpfte Karoline Schmidt, selbstständige Wildbiologin, an: „Weil waldschädigende Naturereignisse häufiger werden, sind verjüngende, struktur- und artenreiche Wälder so wichtig, ja notwendig.“

Ziele, Ängste, Anliegen und Fördermöglichkeiten für Jäger und Waldbesitzer erörterten dann bäuerliche Waldbesitzer bei der Podiumsdiskussion: WWG-Obmann Othmar Hofbauer (Kainreith), Demeter-Biobauer Gerhard Forster (Dallein) und Jagdausschuss-Obmann Horst Högenauer (Zissersdorf).