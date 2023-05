Mobiles Hospiz Horn setzte Meilenstein

Foto: Eduard Reininger

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Obfrau Roswitha Helwig vom Verein „Mobiles Hospiz-Bezirk Horn“ und Bürgermeister Gerhard Lentschig, der in seiner Begrüßung feststellte, dass der Verein „Mobiles Hospiz“ mit dem Symposium wieder einen Meilenstein in der Begleitung von Menschen am Rande ihrer Zeit setze. „Hier wird ausschließlich ehrenamtlich, aber professionell gearbeitet“, lobte er.

Die Referenten Monika Müller („Grenzen des Erträglichen-Leben zwischen Resilienz und Widerstand“), Claudia Bozzaro („Das Leben an der verrinnenden Zeit“), Thomas Wienerroither („Kommunikation ohne Panikmache“), Stefan Dinges und Manuela Straub („Was Sinn und Würdeerleben stärkt“), Gerda Schmidt („Demenz–Fürsorge-Zwang“) und Axel Doll („Welche Beratung brauchen Angehörige zur Stärkung ihres Sicherheitsgefühls?“) prägten die allseits gelobte Fachtagung.

Zeiner ortete „wunderbare Atmosphäre, bei der Gefühle in Bewegung kommen.“ Die finale Podiumsdiskussion mit allen Referenten moderierten Friedrich Eckhard und Dietmar Weixler gewohnt souverän. Hervorragendes Feedback der Teilnehmer war Lohn für perfekte Organisation durch den Verein „Mobiles Hospiz.“

