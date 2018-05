Mit einem völlig neuen Ansatz will Stephan Rabl das Waldviertel sieben Wochen lang „in Szene setzen“. Der ehemalige Gründungsdirektor des Dschungel Wien, des Theaterhauses für junges Publikum im MuseumsQuartier, der Festivals „Schäxpir“ und Szene Bunte Wähne und sein Team präsentieren dabei Theater, aber auch Musik, Tanz, Film, Installationen, Performances und viele Interaktionen im Zentrum des heranwachsenden Menschen, sowie der gesamten Bevölkerung.

Als Ausgangspunkt für die neue Konzeption und die verschiedenen Festivalprojekte bezeichnet Rabl „das Spannungsfeld zwischen der Region und dem Urbanen durch die Nähe des Waldviertels zu Wien“.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 25. Mai, ab 18 Uhr in Horn. Der Abschluss findet am 8. Juli statt. Dazwischen werden 100 Veranstaltungen, die sich in erster Linie an Kinder, Jugendliche und Familien richten, gezeigt. Darunter unter anderem 32 internationale Theater-, Tanz- und Musiktheaterproduktionen, 20 Live Konzerte, sieben Filme, sechs interaktive Installationen, Ausstellungen, drei offene Werkstätten aus Film, Mode & Theater, sowie eine eigene Reihe von Urban Art.

Die Schiene „Frauen*Männer“ richtet sich besonders an Erwachsene. Die acht Festivalformate finden an so unterschiedlichen Orten wie der Burg Raabs, in der Eisenbergerfabrik in Gmünd, auf der Ruine Kollmitz, in einem ganzen Dorf (Radessen) und besonders an den vielen verschiedenen Schauplätzen im Festivalzentrum Horn statt.

Das Eröffnungswochenende in Horn startet am 25. Mai mit einer „internationalen Reise“, so Rabl. „Die Radfabrik“ des spanischen modernen Zirkus „Vaiven Circo“ um 18 Uhr in der Meierei Hoyos zeigt zeitgenössischen Tanz mit Akrobatik in Chaplin-Humor für die ganze Familie. Um 19.30 Uhr zeigt die Gruppe um den Schweizer Joshua Monten mit „JOY“ im Canisiusheim ein rasantes Spiel aus Bühnenkampf, Slapstick und Sound-Effekten – alles in einem atemlosen Tanz vereint für alle ab 10 Jahren.

„Werther“ als Highlight am Eröffnungstag

Highlight der Eröffnung ist das Stück „Werther“ mit Philipp Hochmair um 19.30 Uhr im Museum der Stadt Horn. Hochmair (bekannt aus der ORF-Serie „Vorstadtweiber“, Burgtheater, Salzburger Festspiele) erzählt dabei mit großer Leidenschaft und Hingabe Werthers Geschichte aus persönlicher, heutiger Sicht. Abgerundet wird die Eröffnung im Arkadenhof des Kunsthauses durch das Konzert des irischen Singer-Songwriters „David Keenan“ um 21 Uhr. Danach gibt es in der „Alten Molkerei“ ein Konzert von „Herzinger“, „DJ Plato“, „Afro Hip-Hop“ und „Danubian Dub Soundsystem“. Damit wird das zweitägige Urban Art-Programm „Alte Molkerei“ eröffnet.

Am Rest des Wochenendes wird Horn an acht Schauplätzen zu einer Bühne für alle Kinder und ihre Familien. Angeboten werden am Samstag (10 bis 18 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) mehr als 30 Programmpunkte mit internationalem Theater im Kunsthaus und der Meierei Horn, zeitgenössischem Tanz von Breakdance am Hauptplatz, interaktiven Installation, Workshops und Musik im Arkadenhof und den Gärten des Kunsthauses, bis hin zu Kinderkurzfilmen im Stadtkino und der Erlebniswelt „Bauernhof“ im Museum Horn.

Für jedes Alter und bei jedem Wetter laden 110 Veranstaltungen in die „Stadt der Kinder“. Bei der SZENE Kunstakademie können Kinder Teil der „Stadt der Kinder-Oscar-Jury“ sein.