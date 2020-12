Ordentlich durcheinander gebeutelt wurde das ursprünglich geplante Programm des Szene Waldviertel Festivals wegen Corona (die NÖN berichtete laufend). Der zweite Lockdown verhinderte auch den erhofften Abschluss im Dezember. NÖN-Redaktionsleiter Thomas Weikertschläger sprach mit Festival-Leiter Stephan Rabl über dieses ungewöhnliche Festival im Krisenjahr.

Für die Kultur-Branche war das Jahr 2020 ein katastrophales Jahr. Inwieweit kann das Szene Waldviertel Festival dennoch positiv Bilanz ziehen?

Stephan Rabl: Angesichts der Verhältnisse ist unser Resümee wirklich positiv. Corona hat den gewohnten Lauf des Jahres gründlich auf den Kopf gestellt. So auch für unser Festival. Statt wie geplant im Juni und Juli fand es coronabedingt im Herbst statt. Bereits Mitte März war uns klar, dass das Festival nicht wie geplant stattfinden konnte. Aber es einfach abzusagen war keine Option. Wir haben aus der Situation dann aber das Bestmögliche herausgeholt. Es war auch ein Festival größter Intimität. Ich habe noch nie mit so vielen Menschen aus dem Waldviertel Gespräche geführt. Das habe ich als positiv empfunden.

Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass es im Dezember noch einen Schlusspunkt geben kann. Dem war jetzt nicht so ...

Rabl: ... und das hinterlässt schon einen bitteren Beigeschmack. Wir wollten noch einmal mit einem Highlight ein bewusstes Ende des heurigen Festivals setzen. Dieses Schluss-Highlight fehlt heuer schon. Es war generell heuer einfach nicht das gleiche wie sonst.

Was war – abgesehen von den Terminverschiebungen – anders als sonst?

Rabl: Wir konnten heuer viele Schul-Veranstaltungen nicht umsetzen. Das tut uns besonders weh. Was anders war als sonst, war auch die Veränderung während des Festivals. Als wir im September begonnen haben, war die Situation gerade noch relativ entspannt. Dann haben wir gesehen, dass sich die Situation und die Coronazahlen verschlechtern und dass gleichzeitig die Maßnahmen wieder immer strenger wurden. Man kann sagen, dass wir uns vom Sommer bis in den Spätherbst von offenen Veranstaltungen zu Veranstaltungen mit Abständen und Masken entwickelt haben. Die letzte Veranstaltung konnte mit dem ausverkauften Late-Night Liederabend noch im campus Horn stattfinden, die Maskenpflicht war da bereits auf die gesamte Dauer der Konzerte ausgeweitet. Wir haben mit dem Festival den Bogen, der in der Situation insgesamt gespannt wurde, mitbeschritten.

Trotz der besonderen Umstände: Wie fällt ihr Resümee im künstlerischen Bereich aus?

Rabl: Wir haben trotzdem für zahlreiche Gänsehautmomente gesorgt. Wir blicken auf besondere drei Monate zurück und sind stolz, gemeinsam mit unseren Partnern, den Künstlerinnen und Künstlern und vor allem mit dem so kulturinteressierten und treuen Publikum ein unvergessliches Festival erlebt zu haben. Bereits Anfang September kam es beim Festivalauftakt, dem ,Fest im Kulturquartier Raabs‘ zum ersten Highlight. Dort sind wir mit einem Kulturprogramm, dass Tradition und Moderne verband, gestartet. Die Verbundenheit zur Region wurde tags darauf mit der ersten Uraufführung des Festivals, ,Pinocchio‘, passend in der Tischlerei Wistrcil in Aigen, gefeiert. Kurz später fanden erstmalig die ,Wolfstage in Allentsteig‘ statt, mit einem vielseitigen Programm, unter anderem der Premiere von Holger Schobers neuem Comedy Stück ,Herr Rolf der Werwolf‘. Das große Eröffnungswochenende in Horn stand dann ganz im Zeichen der zeitgenössischen Zirkuskunst. Ein breites Angebot an Theater, Konzerten und Shows für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurde geboten, das auch mit viel Zuspruch angenommen wurde.

Und alles begleitet von hohen Sicherheitsmaßnahmen. Wie haben Sie diese Situation erlebt?

Rabl: Die Sicherheitsmaßnahmen haben jeden einzelnen Spieltag begleitet. Wir mussten ein lückenloses Sicherheitskonzept erstellen und umsetzen. Das Publikum hat uns beim Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen tatkräftig unterstützt. Die Maßnahmen gingen auf. Im Kontext des Festivals wurde kein Corona-Fall gemeldet. Auch deshalb sind wir sehr dankbar und können auf ein sehr positives Festival zurückblicken. Bei insgesamt 53 Veranstaltungen durften wir über 3.000 Gäste begrüßen.

Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: Können Sie für 2021 ein „normales“ Festival planen?

Rabl: Nein. Jedem ist bewusst, dass die Krise noch lange andauert. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation rund um die Impfung entwickelt. Die Planung etwa für Veranstaltungen im April oder Mai sind nach wie vor schwierig. Ich hoffe, dass für Herbst dann wieder eine normale Planung möglich ist. Aber es bleibt auch abzuwarten, inwieweit internationale Künstler dann wieder reisen und zu uns kommen können. Auch in den Schulen wird die Situation sehr sensibel bleiben. Wir werden weiter in einer Ausnahmesituation leben.

Die Situation für Künstler wird sich also noch länger nicht entspannen?

Rabl: Nein, sie bleibt existenzgefährdend. Dieses Jahr hat viele Künstler geprägt. Genauso, wie ein Landwirt auf sein Feld will und den Acker bestellen will, genauso sehr will der Künstler auftreten. Die Möglichkeit, seinen Beruf auszuüben und mit dem Publikum zu interagieren, gibt ihm seine Identität. Online-Konzerte oder Lesungen? Gut und schön, aber auf lange Sicht braucht ein Künstler sein Publikum als Gegenüber in der Realität.

Für Sie selbst als künstlerischer Leiter der Kulturhauptstadt 2024 ist die Realität derzeit, viel zwischen dem Waldviertel, Wien und dem Salzkammergut zu pendeln. Wie geht es Ihnen dabei? Sind die Menschen im Salzkammergut anders als die im Waldviertel?

Rabl: Es ist schon etwas Besonderes, sich in eine neue Region hineinzuarbeiten und neue Menschen kennenzulernen. Hinsichtlich der Mentalitäten habe ich schon einige Unterschiede ausgemacht. Die Unterschiede in den einzelnen Kleinregionen sind im Salzkammergut stärker ausgeprägt. Die Leute dort sind auch sehr stolz – in positivem Sinn von selbstbewusst – auf ihre genaue Herkunft.