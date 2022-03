Bankomat in Horn gesprengt

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Sie dürften die Schiebetür zum Foyer der Bank aufgebrochen und anschließend einen Sprengkörper gezündet haben. Der Bankomat wurde dabei völlig zerstört, die Filiale erheblich beschädigt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von zumindest drei beteiligten Personen aus. Sie konnten flüchten.

Die Unbekannten dürften den Sprengkörper zwischen 1.22 und 1.33 Uhr gezündet haben. Eine unmittelbar danach eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Höhe der Beute war am Samstagnachmittag noch nicht bekannt. Als Fluchtfahrzeug wird ein gestohlener, weißer Pkw der Marke Fiat 500 vermutet. Dieser wurde zu Mittag in Tschechien im Bereich des Stausees Vranov in der Gemeinde Bitov gefunden. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.

