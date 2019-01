Als musikalische Kostprobe gestalten die „Buben“ um 10.00 Uhr das Konventamt in der Stiftskirche. Anschließend kann bis 15.00 Uhr das Internat besichtigt werden. Die Internatsleitung (Ernst Kugler) mit dem Betreuerteam, Chorleiter Martin Wadsack und auch einige Sängerknabeneltern stehen für Gespräche zur Verfügung.

Programm am Sonntag, 27.1.:

10.00 Konventmesse, gestaltet von den Sängerknaben

11.00 – 15.00 Möglichkeit zu Gesprächen, Besichtigung der Internatsräume (Lern- und Spielzimmer, Musikzimmer, Schlafräume etc.)

Nähere Informationen:

Ernst Kugler: 02982/3451-26, saengerknaben@stift-altenburg.at

Weitere Infos:

Die Altenburger Sängerknaben sind Buben zwischen 9 und 19 Jahren. Sie singen, lernen und spielen im Internat im Stift Altenburg.Ihre Hauptaufgabe ist die musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der Stiftskirche. Jedes Jahr zu Schulschluss fährt der Chor auf Konzertreise.

Neben vielen Reisen innerhalb Österreichs waren die Buben in den vergangenen Jahren in Japan, Israel, Belgien, Italien, Spanien, Brasilien und Uganda. Der Chor der Altenburger Sängerknaben wurde im Jahre 1961 von den Benediktinern des Stiftes Altenburg zur Pflege der klösterlichen Kirchenmusik neu gegründet.

Aus der Chronik der Abtei ist bekannt, dass es vom Mittelalter bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in Altenburg Sängerknaben gab. Diese Institution sieht auch heute ihre vornehmste Aufgabe in der musikalischen Gestaltung der Stiftsliturgie.

Zur Gestaltung der liturgischen Feiern reicht das Programm von der Pflege des Gregorianischen Chorals und Werken der klassischen Vokalpolyphonie, über Werke der Wiener Klassik bis zu Komponisten unserer Tage. In Konzerten werden stets geistliche Chormusik, aber auch weltliches Repertoire mit Walzern, Polkas und Volksliedern gesungen.

Gegen Ende der sechziger Jahre erreichte der Chor mit seinem Chorleiter Prof. Leopold Friedl ein künstlerisches Niveau, das bei internationalen Treffen der Pueri Cantores in Würzburg 1970 und London 1976 durch die Aufnahme auf die Erinnerungsschallplatte als Vertreter der österreichischen Knabenchorkultur besonders gewürdigt wurde.

Seither bereiste der Chor viele Länder Europas, sowie die USA, Canada und Japan mit Konzerten in Philadelphia, Manchester, Trois riviere und Tokyo, Brasilien (Rio de Janeiro, Vittoria), Rumänien, Italien, Ungarn, Belgien, Deutschland, Lettland und Uganda.

Wolfgang Zarl, Stift Altenburg

Zahlreiche Rundfunk-und Fernsehaufnahmen, etliche Schallplatten- und CD-Produktionen runden die Tätigkeit des Chores ab.

Der Bestand der Altenburger Sängerknaben wird durch das Stift Altenburg, den Verein der Freunde der Altenburger Sängerknaben und der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich gesichert.