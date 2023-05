Eggenburg: Gäste durften „handgreiflich“ werden

Am 11. Mai war es wieder soweit: der allseits beliebte Tag der offenen Türe ging in der Lehrlingsstiftung Eggenburg über die Bühne. Zu jeder vollen Stunde gab es Führungen durch die Projekte Lehre und AusbildungsFit sowie durch die Wohngemeinschaft.

Geschäftsführer Reinhard Zuba freute sich über den regen Besucherandrang: „Es ist schön, dass so viele die Möglichkeit nutzen, unsere drei Angebote kennenzulernen“, sagte er. Das ist zum einen die überbetriebliche Lehrausbildung für 40 Jugendliche in acht Werkstätten, das Projekt AusbildungsFit mit drei Werkstätten und für Qualifizierungsjugendliche und das betreute Wohnen für 25 bis 30 Jugendliche, die nicht die Möglichkeit haben zu pendeln.

Die Gäste bekamen einen tollen Einblick, was in den verschiedenen Werkstätten gemacht wird und durften auch selbst „handgreiflich“ werden. Zuba: „In der IT kann man beispielsweise die Technik ausprobieren, es kann in der Handwerkstatt von der AusbildungsFit mitverfolgt werden, wie die Jugendlichen Bänke restaurieren, die Maler zeigen ihr Können und so wird in jeder Einheit der Arbeitsalltag präsentiert.“

Pflanzenmarkt noch bis Ende Mai geöffnet

Die Einnahmen des Pflanzenmarktes kommen wieder den Jugendlichen zugute: „ Wir bekommen zwar Fördermittel, die kriegen wir aber nur für Personalkosten und wenn wir für die Jugendlichen Ausbildungsmaterial kaufen wollen, sind wir auf Spenden angewiesen“, sagte der Geschäftsführer.

Für alle, die die heiß begehrten raren Tomatensorten am 11. Mai nicht erwischt haben: der Pflanzenmarkt ist Montag 12.30 bis 16 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag (Selbstbedienung) 8 bis 12 Uhr bis Freitag Mittag den ganzen Mai über geöffnet.

