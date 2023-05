Eggenburg: Viele blickten ins „Mittendrin“

Großen Anklang fand vor allem die Führung von Nachtwächter und ehemaligen Gamerith‘ler Rudolf Weiser durch den Gebäudekomplex. Dabei erzählte er historisches, unterhaltsames und wissenswertes über die Geschichte des Hauses. „Ich habe mir heute extra meine lederne kurzgebundene Krawatte umgebunden, die ist noch aus den Zeiten beim Gamerith“, schildert Weiser. „Den Verbindungsgang zwischen den zwei Gebäuden nenne ich auch die Seufzerbrücke.“

Bei den Bücherbuben konnte man aktuelle Karten- und Brettspiele ausprobieren und es gab eine Bücherlesung für Kinder. Beim Multimedia- und Computer Spezialisten Busta war eines der Highlights, dass man eine Virtual-Reality-Brille ausprobieren konnte. In der neuen Anwaltskanzlei von Boran Recht durften man nicht nur einen Blick in die neue Kanzlei werfen, sondern konnte auch die aktuelle Ausstellung des Fotoclubs Eggenburg im Stil der Schwarz-Weiß Fotografie betrachten. Eine weitere Ausstellung mit über 40 bedruckten Leinenbildern zu dem Thema „Strukturen“ fanden die Besucher im Co-Working, Büro und Praxisbereich. Auch die Fotoausstellung von Fotografin Margarete Jarmer zum Thema „Meisterhaftes Handwerk“ konnte man betrachten. Eine Handwerksvorführung gab es in der Manufactura. Hier wurde Schaffsfell zu Wolle gesponnen. Weiteres wurde eine Weinverkostung und eine Verkostung von Prüglkrapfen geboten. Apropos Essen und Trinken, im Mittendrin gibt es Lebensmittelautomaten von denen man jederzeit sich etwas in Selbstbedienung kaufen kann. Die Eröffnung des Fitnesscenters ist vorerst für 2024 geplant.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.