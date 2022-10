HLW Horn: Breites Bildungsangebot präsentiert

Sie erhielten Einblicke in die neuesten Ausbildungsschienen, konnten sich über die Fachrichtrungen informieren und nicht zuletzt die Letzten dem Motto „Komm vorbei – sei dabei“ die Schule kennenzulernen. Schüler mit ihren Lehrkräften waren an den beiden Tagen im Einsatz und erlebten auf diese Weise einen ganz besonderen, weil noch mehr als sonst von Kooperation geprägten Schultag.

Sämtliche Informationsstände erfreuten sich großen Andrangs, wobei nicht nur mögliche zukünftige Schüler, sondern auch zahlreichen Absolventen die Gelegenheit nutzten, sich auf den neuesten Stand zu bringen, erzählte Direktor Peter Hofbauer. Und es gab vieles, was in Erfahrung gebracht werden konnte: Allgemeine Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten, spezielle Einblicke in die attraktiven Praxis Einsätze, Fremdsprachen-Info zu Englisch, Französisch, IT-Anwendungen, Informationen zur kaufmännischen Ausbildung, Präsentationen zum kreativen Gestalten, Nachhaltigkeit und vieles mehr.

Nicht zuletzt stellen Kulinarik, Rhythmik und musikalische Einlagen unter Beweis, wie vielfältig das Spektrum an Gegenständen ist, die die HLW/FW/EWF Horn ausmachen. Au Schnuppertage werden angeboten. Mehr Infos unter www.hlwhorn.ac.at

