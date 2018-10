„Immer in Ihrer Nähe. Sicher für Sie da. Ihre BH“ – so lautet das Motto für den „Tag der offenen Tür“, der am Freitag, 19. Oktober, in allen niederösterreichischen Bezirkshauptmannschaften abgehalten wird.

Von 9 bis 15 Uhr können dabei alle Besucher einen Tag im Zeichen von Nähe, Service und Sicherheit erleben, denn die Bezirkshauptmannschaften laden gemeinsam mit den Einsatzorganisationen wie zum Beispiel Polizei, Bundesheer, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Samariterbund, Zivilschutzverband, Bergrettung und NÖ Straßendienst, zur Leistungsschau.

108 Personen finden hier ihren Arbeitsplatz

Anlass für diesen Tag der offenen Tür ist das 150-Jahr-Jubiläum, das die Bezirkshauptmannschaften anlässlich ihrer Wiedererrichtung als eigenständige Behörden, die im Jahr 1868 durchgeführt wurde, heuer feiern.

Die Geschichte der Bezirkshauptmannschaft Horn reicht sogar noch weiter zurück (siehe weiter unten). Heute ist die Bezirkshauptmannschaft moderner Verwaltungssitz, der derzeit 67 Mitarbeitern (bei 54 Dienstposten) Arbeit bietet, im Amtsgebäude in der Frauenhofner Straße 2 untergebracht.

Aufgrund der von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner forcierten „3D-Offensive“ (Anm.: Dezentralisierung, Digitalisierung und Deregulierung) arbeiten am Standort auch Mitarbeiter in den Abteilungen Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Hy-drologie und Geoinformation sowie Finanzen in Horn, sodass insgesamt 108 Personen hier ihren Arbeitsplatz finden. Auch 15 Telearbeitsplätze, die von Mitarbeitern zumindest ein bis zwei Tage pro Woche genutzt werden können, gibt es mittlerweile an der Bezirkshauptmannschaft in Horn.

„Vernaderertum“ als größte Herausforderung

Der Aufgabenbereich der Bezirkshauptmannschaft Horn ist vielfältig, wie Bezirkshauptmann Johannes Kranner erzählt. Insgesamt ist die BH Horn in sechs Fachgebiete unterteilt:

Stabstelle Bürodirektion, Allgemeine Verwaltung (Bürgerbüro, Kindergärten, Wahlen/Gemeinden/Kultur/Vollstreckung, Staatsbürgerschaft/Personenwesen, Gesundheitswesen), Wirtschaft und Umwelt (Gewerberecht, Anlagenrecht, Umweltrecht), Sicherheit und Ordnung (Verkehr, Strafen, Polizei, Katastrophen), Jugend und Soziales (Sozialarbeit, Rechtsvertretung und Minderjährige, Soziale Verwaltung) und Land- und Forstwirtschaft (Forstwesen, Jagd- und Fischerei/Agrarwesen, Veterinärwesen).

Als gegenwärtig größte Herausforderung der Bezirkshauptmannschaft Horn nennt Kranner die Tatsache, dass die „eigentliche juristische Tätigkeit nur noch gefühlte 30-40 Prozent unserer Arbeit ausmacht“. Einen Großteil der Arbeit müsse man in das Schlichten von Streitereien, Mediation und „psychologische Betreuung“ stecken. Denn, so meint Kranner: „Leider ist eine Unkultur des Vernaderertums zu bemerken, das immer stärker wird.“

Dabei komme es immer wieder zu anonymen Anzeigen, viele Menschen seien zu feige, auch zu ihren Anschuldigungen zu stehen. Häufig werde versucht, persönliche Scharmützel auf dem Rücken der Behörden auszutragen, auch wenn das Verwaltungsrecht für diese Probleme nicht das geeignete Mittel sei. „Da bleibt uns oft nichts anderes übrig, als diese Leute auf den Weg des Zivilrechts zu verweisen“, meint der Bezirkshauptmann. In diesen Auseinandersetzungen sei sehr viel Emotion und Aggressivität bei den Beteiligten zu spüren, Toleranz und Einsicht hingegen wenig.