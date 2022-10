SOB Horn: Zukunfts-Job stand im Fokus

Mittels praxisnahen Beispielen wurde der Ablauf der Pflege hilfsbedürftiger Menschen von den Schülern demonstriert. Großes Interesse bei den zahlreichen Besuchern weckten die „Simulations-Babys“. Das Schrei-Baby vermittelt durch unterschiedlichste Programmierungsmöglichkeiten eine realistische Lebenssituation. Den Auszubildenden stehen drei Fachbereiche als Schwerpunkt zur Auswahl: Altenarbeit, Behindertenarbeit und Familienarbeit.

Die Ausbildung zum Pflegeassistenten ermöglicht eine professionelle Tätigkeit in Senioren-, Pflegeheimen, in Tageszentren, im Krankenhaus, in Behinderteneinrichtungen oder der Hauskrankenpflege. Ein weiterer Berufszweig ist die dreijährige Ausbildung Diplompflegeassistenten für Familienarbeit. Diese unterstützen Familien in schwierigen Lebenssituationen, vertreten die haushaltsführende Person bei Erkrankung, Entbindung, Operationen oder einem Erholungsaufenthalt. „Der Besucheransturm war sehr gut“, stellte Direktorin Karin Gutmann fest. Das zeige, dass das Interesse am Pflegeberuf groß sei.

Aufnahme-Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 17 Jahren, der Abschluss einer mittleren oder höheren Schule oder einer Berufsausbildung, gesundheitliche Eignung, Unbescholtenheit und ein positives Aufnahme-Verfahren. Die SOB ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Die Schüler leisten eine Kostenbeitrag zu Semester- und Prüfungsgebühren. Das Land NÖ fördert die Pflegeausbildung mit einer Prämie. Interessenten, die eine Ausbildung zur, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren erhalten für die Mindest-Dauer der Ausbildung in NÖ (Vollzeitvariante) 600 Euro pro Monat (12mal pro Jahr). Studiengebühren werden ebenfalls refundiert.

Aktuell stehen 37 Schüler in Ausbildung. Ab September 2023 wird auch die Gebärdensprache in der SOB unterrichtet. Nähere Informationen zum breit gefächerten Ausbildungsangebot unter: 02982/53713 oder www.sobhorn.ac.at

