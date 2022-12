Essen auf Rädern: Arbeit in Gars unbezahlbar

Werbung

„Ehrenamt ist nicht bezahlt, aber unbezahlbar!“ – so leitete Vizebürgermeisterin Paula Uitz, die für die Aktion „Essen auf Rädern“ zuständig ist, die Weihnachtsfeier ein, zu der von den 43 Aktiven alle bis auf einen in die Aula der neuen Multifunktionshalle gekommen waren. „Die Feier wurde absichtlich am heutigen Tag angesetzt, weil es der ,Tag des Ehrenamts‘ ist. Und Ehrenamt ist praktizierte Nächstenliebe.“

Sie dankte nicht nur allen Mitarbeitern für die mit zwei Autos 40.500 unfallfrei zurückgelegten Kilometer und die Zustellung von rund 18.500 Essensportionen („Um 500 mehr als im Vorjahr.“), sondern auch den Gemeinde-Spitzen von Gars, Rosenburg-Mold und St. Leonhard – Martin Falk, Irene Mantler und Eva Schachinger – sowie Pauline Gschwandtner, der Obfrau des Hilfswerks, für die Unterstützung.

In den Dank eingeschlossen war auch Erich Streuhofer, Küchenchef in der Reha-Klinik, der für die täglich frische Zubereitung der Essen für die Aktion sorgt, darüber hinaus auch für die Volksschulen und Kindergärten in Gars und St. Leonhard mit noch einmal bis zu 500 Portionen monatlich.

„Gäbe es diese Aktion nicht, müsste man sie erfinden“, lobte Falk Paula Uitz und ihr Team. „Ihr bringt nicht nur Essen, sondern auch Wärme und Menschlichkeit ins Haus. Bleibt auch weiterhin dieser großartigen Aktion treu!“

