Bezirk Horn im Zeichen von Musik und Kunst

Am Freitag, 5. und Samstag, 6. Mai 2023 zeigten die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien ihr umfangreiches Repertoire zum wiederholten Mal bei rund 170 Veranstaltungen.

Im Bezirk Horn begeisterte die W.A. Mozart Musikschule Horn mit einigen Programmpunkten an diesen Tagen: am Freitag gaben die jüngeren Schülerinnen und Schüler ein Konzert mit Marko SIMSA und dem Sinfonieorchester der Musikschule im Vereinshaus Horn, am Abend spielten Bands im Museum Horn. Am Samstag lud die Musikschule – gemeinsam mit der Musicalakademie Horn – zum Tag der offenen Tür in die Musikschule wie auch zum „Sing&Groove“ in die Arena in Horn ein. Der Gemeindeverband der Musikschule Eggenburg, Ignaz J. Pleyel besuchte die Volksschulen in Eggenburg und Großweikersdorf, wo die Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren durften.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, der sich am Freitagabend die Bands der W.A. Mozart Musikschule Horn im Museum anhörte, stellte nach dem Konzert fest: „Wenn die Musikschule ruft, ist das immer etwas Besonderes. Hier kommen alle Generationen zusammen.“

