Simon spielt in ORF-Show auf

Einen tollen Erfolg feierte der Altenburger Nachwuchsmusiker Simon Pruckner, der seine musikalische Ausbildung in der W.A. Mozartmusikschule Horn erhält. Er darf am 19. Mai an der ORF-Show „Stars und Talente“ teilnehmen.

Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn der Run auf eines der begehrten Tickets für diese Show ist groß. Zunächst musste sich Simon mit einer Videoaufnahme bei einer Online-Bewerbung beweisen. Dann wurden einige der Talente zu einem Probespiel in den Wiener Ehrbar-Saal eingeladen. Dort überzeugte der junge Musiker dann die Jury. Er konnte sich gegen zahlreiche Kontrahenten durchsetzen. Beim Finale tritt er dann gegen acht weitere Top-Talente an.

Jetzt warten auf den 13-jährigen Musiker aus Altenburg, der derzeit das Horner Gymnasium besucht, noch zahlreiche Termine wie ORF-Interviews, Generalprobe, Masterclasses, ehe es am 19. Mai zur Sendung „Stars und Talente“ im ORF geht.

Und das wird im Mai nicht der einzige große Auftritt für das Top-Talent bleiben. Denn schon zuletzt hatte der junge Trompeter beim Landesbewerb von „prima la musica“ überzeugt. Da holte er mit seinem Instrument einen 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundesbewerb, der von 18. bis 29. Mai in Graz über die Bühne gehen wird.

Betreut wird Simon auch bei seinen Auftritten übrigens von seinem Lehrer Andreas Trauner. Die Klavierbegleitung übernimmt Christoph Eber-hardt.

