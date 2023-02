Mit Freude lernen in der Mittelschule Irnfritz

Werbung

Das Team der Mittelschule Irnfritz ist ständig bemüht, die Schüler auf schulische und gesellschaftliche Veränderungen vorzubereiten und sie auf ihrem Weg zum vielseitigen Kompetenzerwerb zu unterstützen. So wurde an zwei Tagen vor den Semesterferien der stundenplanmäßige Unterricht aufgehoben, denn „Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen“ (EVA) standen unter dem Motto der Schule „Lernen macht Freude und führt zum Erfolg!“ am Programm.

Eine der Aufgaben, die auch Raphael Stiedl, Maximilian Altphart und Marvin Kienast (von links) mit Bravour lösten, war, ein Flugmodell zu bauen. Foto: Foto MS Irnfritz

In unterschiedlichen Methoden-, Arbeits- und Lernphasen setzten sich die Kinder mit diversen Themen auseinander, durch die sie veranlasst wurden, miteinander und voneinander zu lernen. Ein Ziel ist es, unterschiedliche Talente mit diesen Methoden differenziert anzusprechen und zu fördern. Ebenso wird Toleranz anderem Denken gegenüber geübt und fachübergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten werden erlernt. So wurde in diesen Stunden voller Eifer gelesen, nachgeschlagen, geschrieben, gezeichnet, markiert, experimentiert, exzerpiert, strukturiert und visualisiert, vorgetragen, argumentiert, kooperiert und präsentiert, diskutiert und Probleme wurden gelöst.

„So vorbereitet sollte das zweite Semester gut zu bewältigen sein“, waren sich Kinder, Lehrpersonen und Direktorin Irene Herzog-Genner einig.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.