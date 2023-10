„Tanzen macht Freude und hält Körper und Geist gesund“ heißt das Motto, unter dem sich die von Inge Pröstler vor 20 Jahren gegründete Weitersfelder Seniorentanzgruppe wöchentlich im Gasthaus Kurz trifft. Diesmal waren die Tanzleiterinnen Hermine Aschenbrenner aus Sigmundsherberg und Eva Paruzek aus Maissau in Weitersfeld zu Besuch, um unter anderem auch einen Sitztanz zu präsentieren und das „Tanzen-ab-der-Lebensmitte“-Programm www.tanzenabderlebensmitte.at vorzustellen, wo am Horner Seedeck sogar in der Ferienzeit unter der Devise „Tanzen erfrischt die Seele und macht Spaß“ Gemeinschaft gepflegt wird.

Tanzmöglichkeiten werden derzeit im Bezirk Horn und den angrenzenden Gemeinden in den kommenden Monaten neben Horn, Weitersfeld und Pulkau (Info Tanzleiterin Inge Pröstler, 0699/12746969 ), Horn, Eggenburg und Sigmundsherberg (TL Hermine Aschenbrenner 0664/4141829), in Maissau und Gars (TL Edeltraud Lintner 0664/9968593) bzw. in Maissau und Sitzendorf (TL Eva Paruzek 0676/6820342) zu verschiedenen Terminen angeboten. „Bleib in Schwung, Tanz hält jung!“, ermunterten die beiden Animateurinnen die Weitersfelder Tänzerinnen (Partner muss nicht unbedingt mitgebracht werden).