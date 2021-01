Weil es am Silvestertag heuer wegen des Lockdowns nicht möglich war, wurde in der Pfarre Horn der bei der Pfarrbevölkerung beliebte Jahresabschluss-Gottesdienst etwas verfrüht gefeiert. Dabei präsentierte Pfarrer Albert Groiß auch die Jahresstatistik der Pfarre. Zusammenfassend erklärte er: „Ein normales Jahr war 2020 nicht.“

Die Jahresstatistik fiel unter den Corona-Umständen magerer als gewohnt aus. Wegen der Corona-Pandemie haben heuer nur 21 Kinder die Erstkommunion empfangen, das Nachholen dieser Feier für einen Teil der Gruppe ist für den Frühling 2021 geplant.

Von den Firmlingen haben 46 Jugendliche in drei Feiern in Altenburg das Sakrament der Firmung erhalten. Taufen gab es im abgelaufenen Jahr lediglich 18 – 2019 waren es noch 35 gewesen. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Begräbnisse auf 57, im Jahr davor waren es 52. Besonders schmerzhaft für Pfarrer Groiß: „Alle geplanten kirchlichen Hochzeiten wurden um ein Jahr verschoben.“

Glücklich zeigte sich Groiß, dass während der Weihnachtsfeiertage alle Vorgaben wie der 1,5m-Abstand sowohl bei den Kindergottesdiensten am Heiligen Abend als auch am Christtag erfüllt werden konnten.

Zur Mette in Horn waren nur 20 Gläubige gekommen, was für den Seelsorger auf den ersten Blick enttäuschend war, andererseits aber „eine Genugtuung, weil sich die Horner und Hornerinnen meine Worte zu Herzen genommen haben, dass nun die Gesundheit vorgehe“, sagte Groiß. Alle Weihnachtsgottesdienste wurden musikalisch von kleinen Musikensembles gestaltet, die Leitung oblag Leopold Raab und Markus Ferstl.

Bis zum Ende des Lockdowns werden die Sonn- und Feiertage wieder als Hausgottesdienste gefeiert, Unterlagen finden sich in der Kirche oder in den kirchlichen Medien. Groiß wies auch auf Möglichkeiten, Messen via TV oder Internet zu verfolgen, hin. Die Horner Sternsinger sind übrigens in einem kleinen Video auf der Website der Pfarre zu sehen, Zahlscheine für die Unterstützung ihre Projekte liegen ebenfalls in der Kirche auf.