30.000 Artikel warteten in Eggenburg auf neue Besitzer

Die Mutter-Kind-Gruppe existiert bereits seit drei Jahrzehnten und diente 2003 als Basis für die Gründung des Vereines MUKI. Durch Muki-Treff, Tauschmarkt und Laternderlfest mauserte sich der Verein schnell zum beliebten Treff für Mütter und Kinder. Mit den Jahren ist er den Kinderschuhen entwachsen und hat sich zu einem Verein für Jung und Alt entwickelt, der hilft, netzwerkt, Veranstaltungen, Feste und Ausflüge organisiert und dessen 170 Mitglieder den Spaß bei all ihrem Tun nie zu kurz kommen lassen.

„Mit dem Reinerlös aus dem Tauschmarkt werden in Not geratene Familien, Schulen, Kindergarten und soziale Projekte unterstützt“, erklärte Obfrau Katja Holluger. „In den Jahren haben sich dadurch tolle Freundschaften entwickelt, auch unsere ,Tauschmarktkinder' sind mit großem Engagement im Einsatz“, so Holluger. Die Veranstaltung wurde mittlerweile zu einem „Familienevent“. Viele der ehrenamtlichen Helfer stellen sich seit über 20 Jahren in den Dienst der guten Sache.

Von den ehrenamtlichen Helfern wurden rund 30.000 Artikel (Kleidung, Spielzeug, Sportartikel) übernommen, präsentiert und die nicht verkaufte Waren nach der Veranstaltung an die Verkäufer zurückgegeben. Vom Warenangebot wechselten 52 Prozent den Besitzer. „Wir haben uns im Laufe der Zeit ein System aufgebaut, das es uns ermöglicht, rasch und effizient die Tauschmärkte abzuwickeln“, meinte Holluger. Durch die hohe Qualität der angebotenen Tauschmarktwaren hat sich der Besucherstrom auf das Niveau von vor Corona eingependelt. Der Termin für den Tauschmarkt im Herbst ist mit 23./24. September bereits fixiert.

