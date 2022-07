Kunst in der Natur: Auf das Symposium folgt Musik-Festival

Die Bildende Kunst ist durch das Symposium „Kunst in der Natur“ auf dem Wachtberg bei Tautendorf stark vertreten. Symposiumsleiter Gabriel Graf präsentiert in Wald und Flur Werke von internationalen Künstlern. Bereits zum 29. Mal werden Kunstwerke speziell für ihren jeweiligen Platz in der Natur geschaffen. Bäume, Wiesen und Steine sind dabei deren Bestandteile.

Im Rahmen einer Finissage konnte man diese Kunst-Landschaft erwandern, vorbei am Biotop mit seltenen Blumen und Kräutern. Am Wachtberg selbst sind deren eigene Skulpturen und Werke österreichischer und internationaler Künstler ganzjährig rund um das Symposium-Haus zu sehen. „Rund um das Haus werden Natur- und Kunsterlebnis zu einem“, erklärte Initiator Gabriel Graf.

An die 150 Besucher nahmen an der „Wanderung“ zu den einzelnen Werken teil. Den Abschluss bildete der Auftritt von Akkordeonvirtuose Otto Lechner mit Kadero und dem Vienna Rai Orchestra.

Nächstes Highlight ist das Musik-Festival

Auf dem Wachtberg findet „Irie in the Woods“ am Samstag, 23. Juli, mit Beginn um 18 Uhr, statt. Es musizieren Antony B. Rekall & Hause of Riddim, Freemeyend, Matho & Vienna Dancehall Orchestra. DJs: Jah Power Sound – Plato. Übernächtigung mit Zelt/Hängematte willkommen, Musikbeitrag 45 € (Vorverkauf 40 €).

Am 10. September ist Sommer-Ausklang, am 9. Oktober Erntedankfest mit Musik. Infos: http://www.kunstindernatur.at

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.