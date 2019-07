Mit neuem Elan entstanden zum 26. Symposium „Land-Art“ auf dem Wachtberg in Tautendorf bei Gars Installationen sowie skulpturelle Arbeiten, organisiert von Gabriel Graf, der meinte: „Diese Kulturwerkstätte soll weiter für viele Menschen ein wichtiger Ort für künstlerische Reflexionen mit intensiver interkultureller Auseinandersetzung bleiben.“

Geschätzte und renommierte Künstler, meist langjährige Wegbegleiter von Gabriels Vater Dieter Graf, Initiator und Kurator dieses Projekts, der Anfang dieses Jahres verstarb, wurden zu diesem Symposium eingeladen. Vor Ort sind seine Intention, Kunst und Lebensfreude zu vermitteln, sowie Impressionen seines vielfältigen Schaffens weiterhin stark präsent.

Freie Entfaltung der Künstler

Bei einer Finissage wurden die Werke von Hiroshi Egami, Rica Ohya (beide Japan), Mohammadou Mansor Kebe (Senegal), Sabine Li (Frankreich) und den Österreichern Helene Graf, Sophia Hatwagner, Christine Maringer, Norbert Maringer, Georg Miks und Ingeborg Schwab vorgestellt. „Wir schärfen unsere Sinne und entdecken dabei die Wunder der Natur. Mit viel Fantasie und Kreativität formen die Künstler ihre Kunstwerke mit den Materialien, die ihnen die Natur zur Verfügung stellt“, meinte Gabriel Graf, der das Werk seines Vaters weiterführt.

Auf dem Wachtberg gibt es kein Richtig oder Falsch, keine Bewertungen oder Benotung, die Künstler können sich frei entfalten und ihre Beziehung zur Natur entdecken. Objektkunst und Installation geben Auskunft darüber, wie Künstler sich mit den Problemen der Zeit und der Natur auseinandersetzen. Nächste Aktivität ist der Auftritt von „Irie in the Woods“ am 17. August um 18 Uhr.