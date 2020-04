„Aufgrund der Vorschriften unserer Regierung gibt es dieses Jahr kein gewöhnliches Ostern wie in den letzten Jahren, darum wollten wir unserer Ortschaft auf eine etwas andere Art eine kleine Freude bereiten“, erzählen Gerti und Herbert Steiner aus der kleinen Garser Katastralgemeinde Tautendorf.

Bisher war es üblich, dass die Kinder des Ortes in den Garten der Familie Steiner kommen, die in ihrem Heimatort eine Most- und Weinschenke betreiben und wo man auch die berühmten „Garser Edelbrände“ und Christbäume erhält. Ostereiersuchen war allerdings heuer nicht, daher haben sie sich etwas Neues überlegt: Vor die Tür bzw. das Tor haben sie – natürlich kontaktlos – Ostereier und ein kleines Sträußchen (siehe Foto rechts) gelegt und so allen große Freude bereitet. „Viele Tautendorfer haben sich bereits telefonisch für die kleine Aufmerksamkeit herzlichst bedankt“, freuen sich die Steiners.